Vrtoglav skok cijena iPhonea: Ovaj model zbog Trumpovih carina mogao bi koštati više od 2000 eura

Dionice Applea doživjele su oštar pad od gotovo 9%, slijedeći negativan trend tehnološkog sektora i šireg tržišta. Pad je uslijedio nakon što je američki predsjednik Donald Trump u srijedu objavio uvođenje carinskih tarifa. Mnogi tehnološki giganti, uključujući i proizvođača iPhonea, oslanjaju se na proizvodnju uređaja u zemljama poput Kine, Vijetnama i Indije. Nove carine mogle bi značajno utjecati na njihovo poslovanje pri uvozu proizvoda za američko tržište. Otvaranje tržišta u četvrtak donijelo je val pada cijena dionica vodećih tehnoloških kompanija.

Nakon sat i pol trgovanja, Apple je zabilježio pad od 9%, Microsoft 3%, Meta 8%, Amazon 9%, Google 4%, a Tesla 7%. Ovaj pad smanjio je tržišnu vrijednost Applea za više od 293 milijarde dolara u odnosu na jučerašnje zatvaranje, dok je ukupni pad vrijednosti tvrtke dosegao 800 milijardi dolara u usporedbi s povijesnim maksimumom.

Apple, koji se već suočava s usporavanjem prodaje iPhonea, mogao bi biti posebno ranjiv na nove carinske mjere. Angelo Zino, analitičar CFRA Researcha, u četvrtak je putem e-maila izjavio: "Nema sumnje da će, ako carine ostanu na snazi, to negativno utjecati na Appleove temelje, uključujući očekivanja marže i zarade", piše CNN.

Zino predviđa da će Apple pokušati ublažiti utjecaj carina optimizacijom lanca opskrbe, djelomičnim apsorbiranjem troškova i povećanjem cijena za kupce. Međutim, upozorava da tvrtka "vjerojatno neće moći prenijeti više od 5-10% troškova na potrošače... a svako veće povećanje moglo bi značajno narušiti prihode."

Apple iPhone bi tako uskoro mogao postati puno skuplji. Tvrtka proizvodi većinu svojih telefona u Kini, koja je pogođena carinom od 54%. Pitanje je sada hoće li Apple u potpunosti prenijeti nove namete na kupce. Ako to odluče učiniti, analitičari procjenjuju da bi novi iPhonei mogli koštati 30% do 40% više. To bi značilo da bi iPhone 16 Pro Max (s 1 terabajtom pohrane i 6,9-inčnim zaslonom), koji se trenutno prodaje po cijeni od 1.599 dolara (1.220 funti), mogao koštati gotovo 2.300 dolara (1.750 funti), javlja Sky News.