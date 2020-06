Vrijeme je da se glasa za ljude s kompetencijom i ugledom

Još jedan liječnik u politici. Našli ste se na listi Stranke s imenom i prezimenom u 2. izbornoj jedinici. Je li vas na ulazak u politiku natjerao inat?

Ne inat, nego očaj i frustracija... Jedna dječja bolnica kao što je Srebrnjak ima osiguran novac preko najvećeg projekta u državi vrijednog 450 milijuna kuna u vrijeme kad su zagrebačke bolnice pretrpjele ogromne štete, a ništa se ne pokreće. Godinu dana od potpisivanja ugovora sve stoji. Ušao sam u politiku ne svojom voljom, nego zbog potrebe za platformom preko koje mogu govoriti i ukazivati ljudima na neke stvari. Siguran sam da će ljudi to shvatiti i neće dopustiti da se sam borim.

Vidimo da se u kampanji ponovno otvaraju ideološke teme. Koliko to vama u malim strankama otežava predstavljanje biračima?

Kao mala stranka nemate infrastrukturu kakvu imaju velike. One imaju novac, ali mi imamo srce, dušu i emocije. Cijela ekipa u Stranci s imenom i prezimenom i u strankama koje su s nama u koaliciji, a to su Pametno i Fokus, ima dobre koncepte. Imamo strašno dobru ekipu i program. Apeliram na ljude da se probude, da pokušaju bar ovaj put, nakon 30 godina, glasati za ljude s kompetencijama, ugledom i čašću, a ne po “defaultu”. Mora se roditi treći put koji će pritiskati velike. Ova borba oko Srebrnjaka nije samo borba za konkretnu bolnicu, nego za stotine drugih Srebrnjaka u raznim djelatnostima, u poljoprivredi, pravosuđu...

Kažete da nema pomaka oko projekta Srebrnjak i da ste zbog toga frustrirani. Što se trenutačno događa u bolnici?

Još uvijek se ne raspisuju natječaji, želi se samo zemljište koje vrijedi desetke milijuna eura. Frustrira me što su oni koji to rade toliko uporni, što oni koji šute i dalje šute, bez obzira na to jesu li vlast ili opozicija. Frustrira me što smo prošli sedam ili osam inspekcija i sve je bilo u redu, a nikad se nitko iz nadležnih državnih institucija nije javio da nas zaštiti. Mi koji smo se suprotstavili ispali smo žrtve, smijenjeni smo, šikanira nas se i mobingira. Sad smo pred otkazom. Izbacuje nas se iz bolnice koja bi mogla izgubiti status klinike. Najviše će izgubiti pacijenti, djeca.

