Vrhovni sud odgovorio na Božinovićeve tvrdnje o uvjetnim osudama

SLANJE PISMA, PAKETA...

Poštanske usluge opet poskupile: Donosimo koje su nove cijene svih usluga

Nove cijene su i u međunarodnom prometu; slanje običnog pisma do 50 grama košta 1,70 eura, umjesto prijašnjih 1,14 eura, cijena prioritetnog pisma do 50 grama iznosi 2,20 eura, umjesto 1,86 eura, dok je prioritetna preporučena pošiljka do 50 grama skuplja 85 centi, odnosno košta sad 5,40 eura, umjesto 4,25 eura.