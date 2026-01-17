VIDEO Što čeka one koji su dobili poziv za zdravstveni pregled? MORH objavio detaljnu snimku

Započeli su liječnički pregledi prije vojnog osposobljavanja. Pregled uključuje opći i psihološki pregled, mjerenje visine i težine, ispit vida i sluha, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, kao i preglede specijalista te druge dijagnostičke postupke prema potrebi. Od kandidata se traže da ponesu svu relevantnu medicinsku dokumentaciju. On je obavezan za sve koji su pozvani, a tek nakon njegove provedbe može se podnijeti službeni prigovor savjesti za izbjegavanje vojne obuke. Pregledi su započeli u četvrtak u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, dok će od ponedjeljka biti organizirani i u lokalnim centrima medicine rada diljem Hrvatske.