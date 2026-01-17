Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEMELJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

VIDEO Što čeka one koji su dobili poziv za zdravstveni pregled? MORH objavio detaljnu snimku

Foto: MORH
1/3
VL
Autor
Večernji list
17.01.2026.
u 21:14

Pregled je obavezan za sve koji su pozvani, a tek nakon njegove provedbe može se podnijeti službeni prigovor savjesti za izbjegavanje vojne obuke

Započeli su liječnički pregledi prije vojnog osposobljavanja. Pregled uključuje opći i psihološki pregled, mjerenje visine i težine, ispit vida i sluha, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, kao i preglede specijalista te druge dijagnostičke postupke prema potrebi. Od kandidata se traže da ponesu svu relevantnu medicinsku dokumentaciju. On je obavezan za sve koji su pozvani, a tek nakon njegove provedbe može se podnijeti službeni prigovor savjesti za izbjegavanje vojne obuke. Pregledi su započeli u četvrtak u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, dok će od ponedjeljka biti organizirani i u lokalnim centrima medicine rada diljem Hrvatske. 

Ključne riječi
zdravstveni pregled MORH vojno osposobljavanje vojni rok

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!