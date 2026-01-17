Naši Portali
ANALIZA IVANA LOVREČEKA

Televizijski urednici i novinari moraju shvatiti da nisu bitni oni, nego publika

Shuttershock
VL
Autor
Ivan Lovreček
17.01.2026.
u 14:03

Publika više nije publika, nego algoritmom vođena zajednica pojedinaca koji sadržaj žele odmah, točno i po svom ukusu. U tom novom medijskom krajoliku tradicionalni kanali pokušavaju zadržati relevantnost dok im digitalni konkurenti redefiniraju samu ideju gledanja

Nedavno je najavljeno kako se krajem ove godine trajno gasi čak pet kanala globalne glazbene televizijske mreže MTV. Iako prestanak emitiranja u ovom trenutku ne obuhvaća i glavni MTV glazbeni kanal, koji je od svog osnivanja 1981. godine bio vodeća glazbena televizija na svijetu, ova je vijest snažno odjeknula u generacijama koje su odrastale uz MTV. Naime, kao prva međunarodna glazbena televizija MTV je snažno utjecao na suvremenu pop-kulturu.

Više od 40 godina upravo su se na MTV-u premijerno prikazivali videospotovi i koncerti najvećih izvođača i bendova na svijetu. Time su glazbeno formirane brojne generacije, dok je zahvaljujući satelitskoj tehnologiji, dotad neviđen globalni doseg ove televizije stekao sposobnost stvaranja svjetskih glazbenih zvijezda.

Ključne riječi
mtv publika budućnost televizija

