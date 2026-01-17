Nedavno je najavljeno kako se krajem ove godine trajno gasi čak pet kanala globalne glazbene televizijske mreže MTV. Iako prestanak emitiranja u ovom trenutku ne obuhvaća i glavni MTV glazbeni kanal, koji je od svog osnivanja 1981. godine bio vodeća glazbena televizija na svijetu, ova je vijest snažno odjeknula u generacijama koje su odrastale uz MTV. Naime, kao prva međunarodna glazbena televizija MTV je snažno utjecao na suvremenu pop-kulturu.
Više od 40 godina upravo su se na MTV-u premijerno prikazivali videospotovi i koncerti najvećih izvođača i bendova na svijetu. Time su glazbeno formirane brojne generacije, dok je zahvaljujući satelitskoj tehnologiji, dotad neviđen globalni doseg ove televizije stekao sposobnost stvaranja svjetskih glazbenih zvijezda.
Televizijski urednici i novinari moraju shvatiti da nisu bitni oni, nego publika
Publika više nije publika, nego algoritmom vođena zajednica pojedinaca koji sadržaj žele odmah, točno i po svom ukusu. U tom novom medijskom krajoliku tradicionalni kanali pokušavaju zadržati relevantnost dok im digitalni konkurenti redefiniraju samu ideju gledanja
