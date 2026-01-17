Naši Portali
UŽIVO Hrvatska krenula na Europskom prvenstvu! Svjetski doprvaci igraju protiv Gruzije
Pala objava koja je ujedinila Hrvatsku: 'Stigao je veliki, neponovljivi Domagoj Duvnjak'
BULJ SLAVI, VRHOVNI SUD MU DAO ZA PRAVO

Imao sam pravo nazvati Mesića krivokletnikom, šutjeti neću

Split: Miro Bulj održao konferenciju za medije
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
17.01.2026.
u 16:25

Sud je jasno rekao: to je legitimna politička ocjena! Ovo je poruka strukturama i akterima duboke države, od Andreja Plenkovića do Mesića: za mene i Most nemate rješenje

Vrhovni sud pravomoćno je odbio zahtjev bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića za revizijom čime je okončan postupak koji je vodio protiv sinjskog gradonačelnika Mire Bulja zbog njegovih izjava, izvijestili su u Mostu. Novostima se pohvalio i sam Bulj preko društvenih mreža kazavši kako je najviša pravosudna instanca u državi potvrdila da je imao pravo nazvati Mesića "krivokletnikom i elementarnom nepogodom za hrvatske nacionalne interese".

Sud je jasno rekao: to je legitimna politička ocjena! Ovo je poruka strukturama i akterima duboke države, od Andreja Plenkovića do Mesića: za mene i Most nemate rješenje. Džaba vam svi medijski napadi, sav novac i sva nastojanja. Pobijedio sam vas na lokalnim izborima i pobjeđujem vas na sudovima na kojima imate puno više utjecaja. Ja šutjeti neću jer ovaj narod netko treba probuditi iz sna jer je većina zaspala na straži. Govorit ću jasnom bez straha i bez kalkulacija, uvijek u interesu Hrvatske, za koju sam bio spreman kad je trebalo dati život. I ako ponovo bude trebalo, bit ću ponovo spreman-napisao je Bulj.
Ključne riječi
Stjepan Mesić Miro Bulj

Komentara 1

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
17:13 17.01.2026.

I neka sada netko kaze da jedan sudac ustavnog suda vrijedi vise nego sto predsjednika vrhovnog suda!

