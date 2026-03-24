Vrhovni sud naložio VKS-u da predmet riješi do 18. ožujka 2026. Oni to nisu napravili i sada se pravdaju: Spis ima više od 14.600 stranica

Visoki kazneni sud (VKS) imao je rok do 18. ožujka da riješi slučaj Branimira Glavaša. Jer je tako odlučio Vrhovni sud, nakon što je obrana Branimira Glavaša, koji je zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima nepravomoćno na ponovljenom suđenju osuđen na sedam godina zatvora, podnijela zahtjev zbog suđenja u razumnom roku. Zadnja nepravomoćna presuda u slučaju Glavaš donesena je u listopadu 2023. na zagrebačkom Županijskom sudu, nakon čega je po zahtjevu obrana Vrhovni sud dao rok VKS-u da predmet riješi. No to se nije dogodilo, a VKS se oglasio priopćenjem u kojem je pojasnio zašto. Prvo su pojasnili da je ukupno troje optuženika podnijelo zahtjev za suđenjem u razumnom roku te da im je Vrhovni sud zahtjev uvažio 18. ožujka 2025.

- Vrhovni sud je 18. ožujka 2025. odlučujući u povodu zahtjeva troje optuženika za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, donio rješenje prema kojem je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske dužan donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem I Kž-Rz-31/2024. u roku 1 (jedne) godine računajući od dana dostave ovoga rješenja tom sudu. Navedeno rješenje dostavljeno je Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske 24. ožujka 2025. Prije isteka jednogodišnjeg roka sudsko vijeće Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, postupajući u povodu žalbi stranka protiv prvostupanjske presude, održalo je javnu sjednicu nakon koje je donijelo odluku u navedenom predmetu. Trenutačno je u tijeku izrada pisanog otpravka donesene odluke u ovom iznimno složenom predmetu (spis ima preko 14 600 stranica). Nakon što odluka bude izrađena (što uključuje i proces interne provjere je li sudska odluka u skladu s ustaljenom sudskom praksom ili praksom ovog suda u vezi s pravnim pitanjima), bez odgode će biti otpremljena prvostupanjskom sudu kako bi se dostavila strankama u postupku. U ovom trenutku, s obzirom na navedeno, a u skladu sa Sudskim poslovnikom, drugostupanjski sud ne može davati obavijesti o donesenoj odluci koja nije otpravljena prvostupanjskom sudu - priopćeno je s VKS-a

Drugim riječima, VKS je dobio rok, kojeg nije ispoštovao, pravdajući se kao i uvijek u sličnim situacijama, opsežnošću i složenošću predmeta. Kada će odluka biti dostavljena strankama i javno objavljena nije poznato. VKS prvostupanjsku presudu može potvrditi, kazne preinačiti ili presudu ukinuti. U slučaju ovog posljednjeg, ići će novo suđenje treće, pred izmijenjenim vijećem, jer je sudac koji je Glavaša nepravomoćno osudio na sedam godina zatvora 2023. u međuvremenu prešao na VKS.

Slučaj Glavaš prava je slika i prilika svih problema koje hrvatsko pravosuđe ima. Glavaš i njegovi suoptuženici teretili su se za ratni zločin počinjen nad osječkim Srbima 1991., a prva nepravomoćna osuđujuća presuda im je izrečena 2009. Tada je Glavaš bio osuđen na 10 godina zatvora, no obrazloženje nije čuo jer je prije objave otišao u BiH, čije državljanstvo također ima. Vrhovni sud mu je kaznu umanjio za dvije godine, a Glavaš je tih osam godina izdržavao u BiH. I veći dio te kazne je i odslužio prije no što je Ustavni sud 2015. presudu ukinuo zbog povrede njegovih prava. U toj odluci Ustavni sud nije ulazio u meritum optužbi, jer to nikada ne čini, no uvažio je Glavaševe navode koji su problematizirali status krunskog svjedoka Krunoslava Fehira. Ponovljeno suđenje je počeo 2017., a nakon što je sutkinja koja je imala spis, prešla na VKS da nije okončala suđenje Glavašu i ostalima, suđenje je moralo početi iz početka u listopadu 2021. pred novim sudskim vijećem i nepravomoćnom presudom je okončano u listopadu 2023. Žalbena sjednica na VKS-u vezano za tu presudu je održanja 18. veljače 2026., a prije toga VKS je samo odlučio da mu nije trebao biti određen obligatorni istražni zatvor iako je osuđen na kaznu višu od pet godina. Razlog tome je specifičnost njegovog slučaja u kojem je već bio pravomoćno osuđen, te je većinu svoje kazne i izdržao u BiH dok Ustavni sud nije ukinuo tu presudu.