Splitska policija istražuje je li na Bilicama pritvorenik silovao pritvorenika

Splitska policija istražuje nasilni događaj koji se dogodio u splitskom zatvoru na Bilicama. Kako je, nakon novinarskog upita, potvrđeno iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, radi se o sumnji o mogućem seksualnom napadu na jednog pritvorenika. Po neslužbenim informacijama jedan pritvorenik silovao je drugog, a nadležnoj policijskoj postaji sve je prijavljeno 27. srpnja oko 21 sat. Kriminalističko istraživanje, o kojem javnost nisu izvijestili ni splitska policija ni nadležno tužiteljstvo ni Ministarstvo pravosuđa, počelo je 28. srpnja u Zatvoru u Splitu, a što je tijekom njega utvrđeno, ako je išta utvrđeno, nije poznato.

Žrtva i napadač su se, po neslužbenim informacijama, od prije poznavali jer su se i ranije po hrvatskim zatvorima sretali dok su služili kazne. I navodno su se tijekom tih susretanja po zatvorima sukobljavali. Je li to motiv seksualnog napada nije poznato, no sumnje u takve zločine teško je istraživati i van zatvorskih zidina, a kamoli unutar njih gdje vrijedi zakon šutnje i ne suradnje s policijom. Iako ovakvih napada nesumnjivo ima po zatvorima, oni se ne spominju u godišnjim izvješćima o stanju sigurnosti unutar zatvorskog sustava. U tim izvješćima se spominju bjegovi, smrti, samoubojstva, samoozljeđivanja, napadi na pravosudnu policiju te međusobni sukobi između pritvorenika i zatvorenika, ali ne i seksualno nasilje.

Splitski zatvor, kao i većina drugih zatvora, muku muči zbog prenapučenosti, a glavobolju mu zadaju i stjenice koje se ne daju istrijebiti. Stjenice su, navodno, bile i povod požara koji su lani u nekoliko navrata izbijali u ćelijama, nakon što su pritvorenici zapalili madrace. U tim požarima bilo je ozlijeđenih, no srećom, zahvaljujući prisebnosti pravosudnih policajaca nitko nije poginuo.Inače, sva kaznena djela koja se dogode unutar zatvora, ako za njih ima dokaza, prijavljuju se temeljnoj policiji, koja ona provodi kriminalističko istraživanje.