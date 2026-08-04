Podignuta optužnica zbog užasa na Učki: U hladnjaku, kadi i ormarima pronašli desetke lešina životinja

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 77-godišnje hrvatske državljanke koju tereti za čak 47 kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja. Optužnica je podnesena Općinskom sudu u Rijeci, a tužiteljstvo je zatražilo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Riječ je o slučaju koji je u svibnju ove godine potresao hrvatsku javnost nakon što je na osamljenom imanju na području Vele Učke pronađeno 47 živih pasa te oko 30 lešina životinja.

Prema navodima optužnice, 77-godišnjakinja je od 2022. godine pa sve do 9. svibnja 2026., zajedno s partnerom koji je u međuvremenu preminuo, držala pse različitih pasmina u izrazito lošim uvjetima. Tereti je se da im nije osiguravala dovoljno hrane i vode, ograničavala im je kretanje te ih držala u zatvorenim i nehigijenskim prostorijama bez odgovarajuće veterinarske skrbi.

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Posljedice su, navodi tužiteljstvo, bile teške. Životinje su bile izgladnjele, pothranjene, pune rana i ozbiljno narušenog zdravstvenog stanja. Slučaj je otkriven nekoliko dana nakon prometne nesreće u kojoj je poginuo partner optužene, s kojim je živjela na imanju. Dolaskom policije na adresu otvorena je istraga koja je ubrzo otkrila razmjere zlostavljanja životinja.

Veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica, koji su prvi stigli na teren, ispričali su kako ih žena u početku nije željela pustiti u kuću te je tvrdila da skrbi o tek dvadesetak pasa. - Došli smo na poziv komunalnog redara. Na naš nagovor u konačnici nam je preko prozora, jednog po jednog, predala 47 živih i dva mrtva psa - ispričali su veterinari Mladen Milić, Magdalena Milić i Luka Kovačević.

Nakon što su životinje zbrinute, veterinari su pozvali kolegu Nenada Skorupana kako bi pomogao u njihovu prijevozu. No pravi razmjeri slučaja otkriveni su tek sljedećeg dana, kada ih je 77-godišnjakinja ponovno kontaktirala i rekla da se u kući nalaze još mačke, ali i uginule životinje. - U škrinji pokraj kuće, u hladnjaku, ormarima i kadi pronašli smo oko 30 trulih leševa nagrizenih crvima. Stanje unutrašnjosti kuće ne može se opisati. Prljavština, vrećice s izmetom po podu i ormarima... Smrad koji se uvukao u prostorije i danas nam je u nosu. Ne možemo vjerovati da su ondje godinama živjele sve te nesretne životinje, a kamoli ljudi - rekli su tada potreseni veterinari. Istragom je također utvrđeno kako optužena i njezin pokojni partner nisu prvi put bili pod povećalom nadležnih službi. Još prije devet godina živjeli su na području Kostrene, gdje su, prema ranijim saznanjima, također držali veći broj pasa u neprimjerenim i nehumanim uvjetima.