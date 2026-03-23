Kao optuženik priznao krivnju, kao svjedok se selektivno sjećao dok nije čuo - tajne snimke

Nakon Ive Grdić, na klupu za svjedoke je sjeo i Zvonko Maras, koji je kao i ona bio optužen na početku kraka afere Janaf u kojem su optuženi Krešo Petek, Dražen Barišić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice i njihov bivši saborski zastupnik te Vinko Grgić, bivši SDP-ov saborski zastupnik i gradonačelnik Nove Gradiške. Osim njih trojice još su optuženi Siniša Klobučar i Ljubomir Perušić. Svima njima sudi se na zagrebačkom Županijskom sudu, a Maras je 2022. prije početka suđenja priznao krivnju te se nagodio s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) te je bio osuđen na osam mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro te mu je bila izrečena novčana kazna od 25.000 eura.

U vrijeme inkriminirano optužnicom bio je čelni čovjek tvrtke Solarna tehnologija i teretio se da je namještao natječaj za solarnu elektranu Bisol u Novoj Gradišci. Dok je kao optuženik priznao to za što ga se teretilo, kao svjedok je malo imao "problema" s pamćenjem. Jer u iskazu je spominjao sastanke s Petekom i Grgićem, međutim nije spominjao njihove suspektne dogovore.

Pa mu je tužitelj Tomislav Kamber, baš kao i Ivi Grdić, koja je prošli tjedan tvrdila da nije sve bilo onako kako je ona priznala kada se nagodila s tužiteljstvom, pustio snimke tajno snimljenih razgovora. U onom od 10. ožujka 2020. Petek je javio Marasu: - Moji dečki rade na tom predmetu Nakon toga, čuje se na tajnim snimkama, njih dvojica zajedno analiziraju što će se sve bodovati ne bi li ponuda Solarne energije i Elektrocentra Petek bila prihvaćena. Dva dana kasnije Petek opet spominje "svoje dečke koje mora ubaciti unutra", nakon čega Maras nabraja reference koje ti stručnjaci moraju imati. - Imat ćemo budžet - kaže Petek. - Jedna će naša biti za bodovanje. Teško će ju biti tući - kaže Maras.

Nakon što je čuo te tajne snimke, Maras je ipak potvrdio da su on i Petek dogovarali uvjete natječaja, kao i da su kasnije o tome razgovarali s Grgićem na sastanku u jednom zagrebačkom restoranu. Međutim tvrdio je da nije dogovoreno ništa osim konzultanta. Konzultant u tom projektu je bila ranije spomenuta Iva Grdić, koja je također priznala krivnju te se nagodila s EPPO-om. - Jeste li bodovanje stručnjaka organizirali kako bi pogodovali svojoj tvrtki? - pitao je svjedoka tužitelj. - Napravili smo to kako bismo mogli dati dobru ponudu, odnosno da se naši stručnjaci boduju - odgovorio mu je Maras. - Jeste li sve to dogovorili s Grgićem? - pitao je dalje Kamber svjedoka. - Sve je to bilo načelno, ali on nije imao ništa protiv naših uvjeta - kazao je Maras.

Kasnije je dodao kako je uvjeren da je Grgić znao da on i Petek pripremaju uvjete natječaja za gradnju solarne elektrane u Novoj Gradišci. U sudnici je pušten i snimak tajnog razgovora u kojem Maras kaže Peteku: - Trebao sam se čuti s konzultanticom da mi vidimo je l' sve u redu. Rekao je prijatelj da ti sve dogovoriš s njom. A prijatelj u kontekstu tog razgovora, pojasnio je svjedok nakon toga, bi bio Grgić.

Svjedoku je na koncu predočena i dokumentacija iz koje proizlazi da je stručnjak kojeg su on i Petek predložili na natječaju dobio 20 bodova, dok je stručnjak kojeg je predložila konkurentska tvrtka prema tom bodovanju koje su nezakonito osmislili, dobio tek tri boda. Grgića i Barišića i Peteka, EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navedeno je u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

Grgić se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobio poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900.000 eura. Od tog iznosa 562.000 eura bilo je financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a vrijednost drugog projekta bila je 700.000 eura, od čega je 85 % bilo financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je nakon manipulacije postupkom javne nabave dodijeljen Petekovim tvrtkama, a on se tereti da je Grgiću platio dogovoren iznos mita. Takvim postupcima Kohezijski fond EU oštećen je 53.000 eura, a Grad Nova Gradiška za 32.500 eura. Što se tiče solarne elektrane, odluka da Petekove tvrtke dobiju taj posao nije realizirana, jer su svi uključeni u priču uhićeni.

Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 14 milijuna eura, od čega je 67,34 bilo financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok je vrijednost drugog projekta bila sedam milijuna eura, a projekt je bio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Petek je optužen i u kraku afere Janaf u kojem je optužnicu podigao USKOK, a Grgić je nedavno opet uhićen zbog sumnji u korupciju, samo taj put po nalogu USKOK-a.