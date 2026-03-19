Svjedok: 'Na ručkove me nisu zvali, a i da jesu ne bih išao na ručak s takvim čovjekom'

U nastavku suđenja Vinku Zulimu, bivšem načelniku Općine Seget na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočili su Hrvoje Ševo, koji je još uvijek oporbeni vijećnik te bivši vijećnik Ivan Vukman. USKOK bivšeg HDZ-ovog načelnika tereti da je potrošio 41.000 općinskih eura kako bi platio privatne ručkove i večere. Prema optužnici, radio je to tijekom 2017. i 2018., nakon čega je u fakturama kojima je te iznose pravdao, lažno navodio svrhu zbog kojeg se na te ručkove i večere išlo. Na fakturama koje su pratile račune, tako je bilo navedeno da se radilo o troškovima reprezentacije u povodu raznih blagdana, sastanaka općine, sastanka s pojedinim sucima splitskih sudova, sastanka s vatrogascima...

U dosadašnjem tijeku suđenja svjedočili su ljudi bliski Zulimu, koji su uglavnom iskazivali da su išli s njim na ručkove nakon sastanaka općinskog vijeća i raznih povjerenstava. Tvrdili su da se na tim ručkovima raspravljalo i o službenim temama. No Ševo i Vukman, kao oporbeni vijećnici na te ručkove nisu bili pozivani. - Na ručkovima nikada nisam bio niti su me zvali. No prema pričama koje sam čuo, na te ručkove su išli Zulim i njegovi simpatizeri. Mene nikada nisu zvali, a i da jesu ne bih se odazvao jer ne bih išao na ručak s takvom osobom - kazao je Vukman.

- Što vam to znači? - pitao je svjedoka Nikola Mandić, branitelj Vinka Zulima. - Sa Zulimom ne dijelim svjetonazorska stajališta i mislim da ne bih imao što raditi na tim ručkovima. U općini nije napravio ništa i mislim da to nije bio način na koji bi se trebala voditi jedna općina. Nemam ništa protiv njega osobno - kazao je Vukman.

Odgovarajući na pitanja i on i Ševo su kazali kako su prigovarali visini troškova reprezentacije, no nikada nisu tražili da se to stavi na dnevni red općinskog vijeća. Posvjedočili su i da nisu sigurni jesu li te njihove primjedbe, koje su uglavnom iznosili tijekom rasprava o općinskom proračunu, unesene u zapisnike sa sjednica. Poput Vukmana i Ševo je kazao da nije išao na sporne ručkove. - Znam da je Zulimu restoran Barba bio drugi dnevni boravak. Tek naknadno smo doznali da su Zulim i njegovi ljudi nakon sjednica išli na ručkove. Da su mene pozvali otišao bih - kazao je Ševo.