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KOD CRIKVENICE

Mladići izazvali incident: Kondukter ih je tražio karte, a oni su ga počeli vrijeđati i bacati kamenje po autobusu

Zagreb: Čovjek s bombom kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Dean Silić/Hina
02.08.2026.
u 12:58
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Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje i uhitili te ih priveli u Policijsku postaju Crikvenica

Tri mladića, od kojih dvojica maloljetnih, u subotu su privedeni nakon što su na području Dramlja napali konduktera i vozača autobusa te kamenjem oštetili autobus, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko- goranske u nedjelju. Riječ je o 20-godišnjaku i dvojici maloljetnika, hrvatskim državljanima, koji su oko 21 sati počeli vrijeđati konduktera i naguravati se s njim, kad ih je zatražio vozne karte, a oni mu ih nisu predali.

Tada je kolegi pokušao pomoći vozač, 33-godišnji strani državljanin, a tri mladića su ga u naguravanju lakše ozlijedili te su pobjegli iz autobusa. Bježeći su na autobus bacili kamenje i oštetili vjetrobransko staklo. Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje i uhitili te ih priveli u Policijsku postaju Crikvenica.

Trojica osumnjičenika su sankcionirana prekršajno zbog remećenja javnog reda i mira, a 20-godišnjaka će se i kazneno prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu pod sumnjom da je počinio kažnjivo djelo oštećenja tuđe stvari, naveli su iz policije.

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Ključne riječi
dramalj PU primorsko-goranska

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