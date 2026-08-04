Pronađeno tijelo u Savi, zagrebačka policija po mraku obavljala očevid

SEKSUALNO NASILJE IZA REŠETAKA

Splitska policija istražuje je li na Bilicama pritvorenik silovao pritvorenika

Žrtva i napadač su se, po neslužbenim informacijama, od prije poznavali jer su se i ranije po hrvatskim zatvorima sretali dok su služili kazne. I navodno su se tijekom tih susretanja po zatvorima sukobljavali