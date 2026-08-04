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BLIZU JADRANSKOG MOSTA

Pronađeno tijelo u Savi, zagrebačka policija po mraku obavljala očevid

Zagreb: Policijski očevid na Kajzerici, pronadjeno tijelo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 06:21
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Policija je kasno navečer obavljala očevid

Na Kajzerici u blizini Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo u koritu rijeke Save. Policija je kasno navečer obavljala očevid. 

Kako neslužbeno doznaje 24sata tijelo nepoznatog muškarca bilo je krvavo i u vodi, uzvodno od Jadranskog mosta. 

Ključne riječi
Sava tijelo

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