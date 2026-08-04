Pronađeno tijelo u Savi, zagrebačka policija po mraku obavljala očevid

Na Kajzerici u blizini Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo u koritu rijeke Save. Policija je kasno navečer obavljala očevid.
Kako neslužbeno doznaje 24sata tijelo nepoznatog muškarca bilo je krvavo i u vodi, uzvodno od Jadranskog mosta.
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