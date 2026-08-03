FOTO Ovako izgledaju naočale s kojima je Ukrajinac (65) snimao golu djecu u Istri

Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim ukrajinskim državljaninom kojeg sumnjiči za iskorištavanje djece za pornografiju te teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Muškarca je 1. kolovoza oko 15 sati u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao djelatnik zaštitarske tvrtke. Prema navodima policije, 65-godišnjak je naočalama kriomice snimao nagu djecu. Zaštitar ga je zadržao do dolaska policijskih službenika, koji su potom proveli kriminalističko istraživanje. Kod osumnjičenog su pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Nakon dovršetka istrage, muškarac je 2. kolovoza u večernjim satima, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Iz policije ističu kako ovakvi slučajevi pokazuju da je javnost sve osvještenija o problemu neovlaštenog snimanja djece te da građani sve češće prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravodobnu reakciju i privođenje osumnjičenih. Roditelje su pozvali da obrate pozornost na to gdje su njihova djeca i što rade na plaži te da im odjenu kupaće kostime. – Uočite li sumnjivu osobu koja snima djecu, odmah o tome obavijestite policiju na broj 192 – poručili su iz policije.