Sredina tjedna donosi još veći minus, a evo kada stiže južina

Nakon snijega, niskih temperatura i pojačanog osjećaja hladnoće zbog jakog i olujnog vjetra tijekom utorka slijedi smirivanje vremena te u većini krajeva prestanak snijega i slabljenje vjetra, piše HRT. Ipak, jako hladan zrak i dalje će se nalaziti nad našim dijelom Europe te će sredinom tjedna, u srijedu i četvrtak, uz manje oblaka tijekom noći i jutra, prouzročiti još nižu temperaturu od ove s početka tjedna. Kraj tjedna donosi zatopljenje i južinu, ali u nekim krajevima i kišu koja se smrzava.

Utorak - smirivanje vremena, ali i dalje hladno

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i u utorak oblačno, uz snijeg, češći u noći i prijepodne. I dalje relativno vjetrovito, uz umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz koji će temperatura zraka biti od -9 do -5 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj ujutro oko -10 stupnjeva, a danju oko -6 stupnjeva, pri čemu će prevladavati oblačno. Snijeg će poslijepodne postupno prestati, a puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

I u gorju će snijeg češće padati u prvom dijelu dana, zatim će slabjeti, kao i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu postupno smanjenje naoblake, a uglavnom prijepodne još mjestimice malo snijega. Jaka, podno Velebita i olujna bura, gdjegod i s orkanskim udarima, bit će u slabljenju. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati - cjelodnevnih minusa bit će gotovo posvuda.

U većem dijelu snijegom zabijeljene Dalmacije u utorak će biti uglavnom bez oborina, štoviše - djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, osobito u noći i prijepodne. Najniža jutarnja temperatura od -7 stupnjeva u unutrašnjosti do 0 stupnjeva na otocima, a najviša dnevna od -2 do 3 stupnja. Na jugu Hrvatske promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali još i mjestimičnim naletima snijega. Jaka bura će slabjeti i postupno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od -1 stupnja ujutro do 4 stupnja poslijepodne.

Od srijede - najprije hladno, pa toplije, ali...

Uz više vedrine i slab vjetar u iduća dva dana, noćna i jutarnja temperatura na kopnu će biti još niža nego početkom tjedna - ponegdje i oko -20 stupnjeva, osobito na zapadu. Slijedi naoblačenje, potkraj četvrtka ponovno snijeg, a u petak i subotu moguća je i kiša koja se smrzava i stvara poledicu na tlu, drveću i električnim vodovima. Temperatura prema kraju tjedna u porastu. Na moru u srijedu većinom sunčano i ujutro još hladnije, ponegdje uz buru. U četvrtak naoblačenje sa snijegom i susnježicom, koji će prelaziti u kišu s porastom temperature i jačanjem istočnjaka i juga. Od petka povremeno kiša, a dnevna temperatura viša i od 10 stupnjeva.

Dubrovačko primorje pod snijegom

Nastavlja se hladni val na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a na pojedinim predjelima napadalo je nekoliko centimetara snijega te su u dijelovima Neretve, na Pelješcu, te dijelovima Korčule i Konavala proglašeni zimski uvjeti, priopćeno je navečer iz Županije. Prema navodima direktora Dubrovnik cesta Roberta Krile tijekom večeri rad zimske službe je intenziviran. Na poluotoku Pelješcu proglašeni zimski uvjeti na cestama D414 i D415, doznaje se u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj. Na otoku Korčuli snijeg zadržava i u priobalnom pojasu, u 18 sati zatvorena je DC118 od skretanja za Smokvicu do raskrižja u Pupnatu, rekao je načelnik Stožera civilne zaštite grada Korčule Ivan Šale.

Načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić istaknuo je kako su na tom predjelu također jaki snježni nanosi, a načelnik Policijske postaje Ston Braco Roso rekao je kako su u Orebiću i Stonu blokade te da vozila bez zimske opreme ne mogu proći. ”Dubrovačko primorje je pod 4-5 centimetara snijega. Pelješac je pod snijegom cijeli. Temperatura je ispod 4 stupnja Celzijeva,” rekao je Roso.

Snijeg pada gotovo u cijeloj dolini Neretve, izvijestio je načelnik Stožera civilne zaštite grada Metkovića Damir Raić. ”Snijeg pada pojačanog intenziteta te ostaje na tlu, odnosno cesti. Sve gradske službe su aktivirane te je u tijeku posipanje svih cesta. U Opuzenu, Pločama ali i ostatku doline Neretve je ista situacija”, rekao je Raić. Ceste na Mljetu su prohodne i zasoljene, no na snazi su zimski uvjeti. ”Čistimo od 16 sati, ima dosta naslaga po državnoj cesti i nerazvrstanim cestama. Prometnica je za sada prohodna, vidjet ćemo što će biti. Na snazi su zimski uvjeti”, rekao je zapovjednik JVP Mljet Mario Dabelić, navodi se u priopćenju.

Ministrica Divjak: Neka škole i osnivači odluče o održavanju nastave

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak poručila je danas zbog snježnog nevremena koja je pogodilo Hrvatsku da je sigurnost učenika i učitelja na prvome mjestu te da škole zajedno s osnivačima trebaju odlučiti o tome hoće li se nastava održati. Škole i osnivači su najbolje upoznati sa situacijom i preporučujem da oni zajedno donesu tu odluku, rekla je ministrica Divjak i dodala da će se planovi o nadoknadi nastave raditi kad se vrijeme smiri.

Ministrica Divjak održala je u ponedjeljak na Visokoj školi za komunikacijski i turistički menadžment Edward Bernays u Zagrebu predavanje o ženama u znanosti i politici. Rekla je da su žene brojnije među polaznicima sveučilišta, ali kako se napreduje u zvanjima, žena je sve manje na vodećim položajima u znanosti u Hrvatskoj. U politici je situacija još lošija s obzirom na to da je među zastupnicima u Saboru svega 20 posto žena, kao i na drugim vodećim političkim pozicijama, što je premalo, ocijenila je ministrica. U ovom trenutku u Vladi je 30 posto ministrica, što je rekord. One prve vlade uopće nisu imale žena, tako da je to napredak, istaknula je. Nakon predavanja na sveučilištima u Osijeku i u Rijeci, to je treće predavanje studentima ministrice Blaženke Divjak.

Hrvatski crveni križ osigurao kape, rukavice i šalove za beskućnike

Hrvatski Crveni križ (HCK) osigurao je za beskućnike ruksake koji sadržavaju kape, rukavice, šalove, ručnike, higijenske setove, kabanice i deke, a podjela će biti u utorak 27. veljače u prihvatilištu Velika Kosnica s početkom u 10 sati, priopćeno je iz HCK.

Hrvatski Crveni križ poziva sve one koji se nemaju kamo skloniti od zime, da se jave najbližem društvu Crvenoga križa koje će im pomoći pronaći smještaj. Također, pozivaju i sve ljude koji uoče osobe bez odgovarajućeg smještaja da se jave najbližem Crvenome križu. Društva Crvenoga križa diljem Hrvatske spremna su tijekom vala hladnoće beskućnicima osigurati privremeni smještaj, stoji u priopćenju iz HCK.

Posljednjih nekoliko dana zbog iznimno niskih temperatura raste broj beskućnika koji dolaze u prihvatilišta HCK. U najvećem prihvatilištu u Velikoj Kosnici trenutno se nalazi 120 soba. To zagrebačko prihvatilište može osigurati ležajeva za 150 osoba, ali u slučaju veće potrebe, moći će primiti 200 osoba, poručuju iz HCK. U pulskom prihvatilištu trenutno je smješteno 12 osoba, ali očekuje se da će broj rasti zbog čega je osigurano 10 dodatnih ležajeva. Dubrovačko prihvatilište trenutno broji 35 korisnika, a toliko ih može i primiti. Ipak, bude li potrebe, i ondje će se povećati broj ležajeva, najavljuju iz HCK. Ističu kako su uz navedena prihvatilišta i sva društva Crvenoga križa diljem Hrvatske u stanju pripravnosti i, ako bude bilo potrebe, moći će osigurati smještaj za one bez doma, kao i za one koji žive u neodgovarajućim uvjetima.