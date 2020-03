Vrdoljak: Pobijedi li Miro Kovač, izlazimo iz Vlade

Opet je zaiskrilo na koalicijskoj relaciji HNS-HDZ, ali ovaj put između predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka i kandidata za predsjednika HDZ-a Mire Kovača. Naime, u intervjuu Hini Vrdoljak je, uz potvrdu da uskoro odlazi s čelne stranačke pozicije, najavio i to da će HNS napustiti Vladu postane li Miro Kovač predsjednik HDZ-a.

Vraćanje povjerenja birača

– Odlazim s pozicije predsjednika stranke da bih otvorio vrata novoj budućnosti HNS-a. Politički se vraćam u svoj rodni Osijek. Sabor je stranke 19. travnja i sigurno ću s timom ljudi iz osječke organizacije i 4. izborne jedinice raditi parlamentarne izbore, ali da ću preuzimati neke čelne funkcije u Osijeku – to neću. Imamo niz dobrih ljudi tamo i neka oni vode svoj posao, a ja ću im u svemu pomagati. No ne isključujem mogućnost da ću biti na izbornoj listi u 4. izbornoj jedinici – kazao je Vrdoljak kolegici Tatjani Kolak iz Hine ne želeći otkrivati koga priželjkuje za svojeg nasljednika, ali dodavši da će novo vodstvo morati zasukati rukave i odraditi veliki posao – vratiti povjerenje HNS-ovih birača.

Na upit je li mu žao što je HNS ušao u koaliciju s HDZ-om, reče: “Jesam li ja sve napravio kako treba? Nisam! Jesam li pogriješio u komuniciranju oko ulaska u Vladu? Apsolutno jesam! Naziva li me pola države buntovnikom? Da! No kad sve ovo zbrojim, smatram da je to buntovništvo bilo buntovništvo sa svrhom.”

A kad je uslijedilo pitanje što će s tom koalicijom biti osvojili li Miro Kovač vođenje HDZ-a, Vrdoljak je uzvratio: – Ako postoji dio HDZ-a kojem ne smeta suradnja s manjinama, liberalima, koji je proeuropski, napredan i demokršćanske politike te ako postoji drugi dio HDZ-a kojem smetaju manjine, ljudska prava, liberali – onda sigurno taj drugi nije nama prihvatljiv partner. Mislim da je svima jasno, ako Kovač pobijedi na unutarstranačkim izborima onda, ne samo HNS nego i mnogi drugi, više neće imati prostor za suradnju s HDZ-om. Mi sigurno nećemo moći surađivati s ljudima koji osporavaju osnovna građanska i ljudska prava i koji govore o kako je “za dom spremni” tradicionalni hrvatski pozdrav. Izlazak iz Vlade, pobijedi li Miro Kovač, bit će slijed događaja. Svi ćemo to željeti – i mi i oni.

Kovač: Najbolja preporuka

Ponovio je Vrdoljak da HNS na parlamentarne izbore izlazi samostalno i da očekuju minimalno četiri mandata. O Miroslavu Škori kaže da surađuje s ekstremnim desničarima, a kada je riječ o političkom sadržaju, Škorine mu izjave izgledaju kao na izborima za miss: “Ja sam za mir u svijetu.” Škori je poručio da još mora učiti političku stvarnost.

A Miro Kovač odmah je uzvratio Vrdoljaku poručivši mu putem Facebooka: – Hvala Ivanu Vrdoljaku. Nema bolje preporuke članstvu HDZ-a da na izborima 15. ožujka podrži Opciju za promjene.

Video: Miro Kovač o unutarstranačkim izborima u HDZ-u