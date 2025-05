Vozio dok je imao zabranu i s 2,65 promila. Sud odbio prijedlog policije da mu se zabrani voziti godinu dana

Bez 3.400 eura ostao je 53-godišnjak kojeg je zagrebačka policija 28. svibnja u 12.15 uhvatila kako vozi u alkoholiziranom stanju. Tog je dana upravljao vozilom krapinskih oznaka i kretao se Ulicom kneza Branimira prema istoku. No kako se nije držao sredine svoje obilježen trake, policiji je njegova vožnja bila sumnjiva. Pa su mu dali znak da stane. No on je to odbio pa su krenuli za njim te su ga uspjeli zaustaviti kod kućnog broj 183. Kada su ga alkotestirali, utvrdili su da u krvi ima 2,65 promila i da vozi u vrijeme dok ima zabranu upravljanja vozilom B kategorije.

Uhićen je i doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Zagrebačka policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 4.390 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseca.

No sud je smatrao da je za vožnju u vrijeme zabrane upravljanja vozilom i s 2,65 promila, dovoljna novčana kazna od 3.400 eura, dok je prijedlog policije da se 53-godišnjaku izrekne zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 12 mjeseci - odbio.