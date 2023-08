Vozila pijana s amfetaminima, vrijeđala policiju pa odbila testiranje - dobila paprenu kaznu

POLICIJA OBJASNILA ZAŠTO

Turisti u Zadru ostavili djecu u autu i otišli u shopping. Nisu kazneno prijavljeni

Djeca su bila dobrog zdravstvenog stanja do dolaska Hitne, no svjedoci su ispričali kako je majka bila vrlo bezobrazna, a navodno je djelatnicima u jednom trenutku rekla: ''F*ck off!''