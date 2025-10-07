Vozila automobil bez guma, zabila se u ogradu i stup

Ovog su vikenda policajci diljem Hrvatske imali pune ruke posla s vozačima koji su za volan automobila ili motocikla sjedali pijani. Možda je najupečatljiviji slučaj 42-godišnjakinje u Šibeniku koju su policajci zaustavili nakon što se kilometrima, čak i kroz tunel, vozila u automobilu s otvorenim vratima prtljažnika, ali i bez prednje i zadnje desne gume!

– Izvršenom kontrolom je utvrđeno da vozačica upravlja vozilom za vrijeme dok joj je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom "B" kategorije te s koncentracijom alkohola u organizmu od 1,27 g/kg. Obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena joj je prisutnost droge u organizmu, dok je izričito odbila ponuđeno vađenje krvi i urina radi analize i vještačenja – utvrdili su u PU Šibensko-kninskoj. U optužnom prijedlogu zatražena je i kazna zatvora u trajanju od 30 dana, ukupna novčana kazna u iznosu od 2240 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud je vozačici odredio i zadržavanje u trajanju od 15 dana pa je završila u zatvoru u Šibeniku.

U zatvoru u Bjelovaru 15 će dana čekati i 26-godišnjak dok sud odluči koliko će kaznu dobiti jer je s 2,98 promila alkohola u krvi, kao recidivist, vozio neregistrirani moped, nije nosio kacigu, a nije ni stekao pravo na upravljanjem mopedom. Policija predlaže da ga se kazni kaznom zatvora od 90 dana, novčanom kaznom od 410 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima AM kategorije 15 mjeseci. Na području Vrbovca je pak, 63-godišnjak pod utjecajem od 2.13 g/kg alkohola u organizmu upravljao osobnim automobilom sisačkih registarskih oznaka.

Vozio je prebrzo pa je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika te naletio na ogradu i metalne stupove. Općinski sud u Sesvetama proglasio ga je krivim, kaznio novčanom kaznom od 1580 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. U Splitu je pak u zatvoru završio 36-godišnjak, ponavljač prometnih prekršaja, za kojeg su policajci kada su ga zaustavili u automobilu utvrdili da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola, zbog prikupljenih negativnih bodova, ukinuta i oduzeta te mu je na snazi zabrana ponovnog polaganja vozačkog ispita do kraja ove godine. Utvrdili su mu i 0,92 g/kg alkohola u krvi i privremeno oduzeli vozilo.