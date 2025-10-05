Naši Portali
FRCALE SU ISKRE

Nevjerojatna scena na cesti: Vozačica vozila bez guma i s otvorenim prtljažnikom, uhićena je

Čitatelj
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 22:43

Policija je ubrzo reagirala i zaustavila vozilo, a vozačica je odmah privedena

Društvenim mrežama širi se snimka koja je mnoge ostavila u nevjerici. Na njoj se vidi Renault Clio bez guma na desnoj strani i s otvorenim prtljažnikom koji vozačica vozi kao da se ništa ne događa, dok iskrice lete s metalnih dijelova vozila o asfalt. Cijela scena odvijala se na cesti između Šibenika i Lozovca.

Policija je ubrzo reagirala i zaustavila vozilo, a vozačica je odmah privedena. Iz šibenske policije potvrdili su da je žena uhićena zbog ozbiljnog ugrožavanja sigurnosti u prometu. "Žena je uhićena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa", izjavila je Sanja Baljkas iz Policijske uprave šibensko-kninske za Morski.hr. Policija će detalje o događaju objaviti sutra.

WA
WalterXY
23:04 05.10.2025.

Idealna, reklama za Durex - Guma glavu čuva 😂😎

Avatar rubinet
rubinet
22:55 05.10.2025.

Vatrena žena.

