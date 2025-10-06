VIDEO Vozačica koja je vozila bez guma bila je pijana i drogirana. Oglasila se policija: Uhićena je

Vozačica (42) upravljala je automobilom bez prednjih i zadnjih desnih pneumatika, a policija ju je zaustavila jučer u 12.20 sati u Dubravi kod Šibenika. Policijska uprava šibensko-kninska navodi kako je kontrolom utvrđeno da je žena vozila dok joj je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom "B" kategorije te uz prisutnosti alkohola u organizmu od 1,27 g/kg.

"Zbog sumnje da vozilom upravlja i pod utjecajem droga ili lijekova policijski službenici su vozačici ponudili testiranje na prisutnost droge u organizmu te je obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je izričito odbila ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja", ističe policije.

Vozačica je uhićena te je tijekom današnjeg dana uz optužni prijedlog dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. U optužnom prijedlogu zatražena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

"Sud je vozačici odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana te je ista predana u zatvor u Šibeniku", javlja policija.