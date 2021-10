Vozači Ubera sutra štrajkaju, tajnica Sindikata: Neće biti blokade prometa

Štrajk vozača Ubera diljem Hrvatske kreće u ponedjeljak u 7 te će trajati do 10 sati, potvrdila je to tajnica Sindikata radnika digitalnih platformi (SRDP) Iva Filipović. Sindikat će ispred sjedišta Ubera na Radničkoj cesti u Zagrebu iznijeti svoje zahtjeve, no neće biti blokade prometa.

- Dogovorili smo se da neće biti blokade prometa jer ne želimo poslati takvu poruku. Mi samo tražimo svoje novce koje nam duguju, ne tražimo nikakva prava, kazala nam je Filipović.

Danas je održan sastanak sa članovima Sindikata, kao i sa svim zainteresiranim vozačima koji će sutra u 10 sati na konferenciji za medije ispred Radničke ceste iznijeti svoje zahtjeve.

Podsjećamo, oko 2.000 vozača Ubera u Zagrebu i okolici najavilo je bojkot aplikacije zbog kašnjenja isplate naknade od strane Ubera koje se počelo događati sve češće u zadnje vrijeme. Kako nam je ranije ispričala Filipović, vozači su izgubili strpljenje ovoga tjedna nakon što nijednom vozaču ponovno nije sjeo novac na račun.

- Vjerujem da će interes vozača biti velik jer su postali jako frustrirani takvim poslovanjem. Puno mi se vozača javilo i kazalo da su im njihovi partneri rekli da isključe aplikaciju već ovoga vikenda jer im ne mogu garantirati da će isplata stići tijekom idućeg tjedna, govori Filipović.

Hrvatska podružnica Ubera ranije je pojasnila kako su upoznati sa situacijom kašnjenja isplata zbog greške u sustavu lokalne banke te da će zarade vozačima biti vidljive najkasnije do ponedjeljka, no tajnica Sindikata nam govori kako oni od Ubera dosad nisu dobili nikakav konkretan odgovor.

- Nitko nam ništa ne objašnjava, dobivamo samo automatske poruke na upite koje šaljemo, govori.

- Ispričavamo se unaprijed svim korisnicima aplikacije na ovom bojkotu te tražimo njihovo razumijevanje i potporu u ovoj situaciji, nadodaje Filipović.