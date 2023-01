Višesatno čekanje u nedjelju na graničnom prijelazu Batrovci/Bajakovo s Hrvatskom razbjesnilo je brojne građane. Vidno ljutiti ustvrdili su kako se ovako nešto nikad nije dogodilo i da je to katastrofa. Kolona automobila bila je duga čak osam kilometara. Prema podacima MUP-a i HAK-a, na osam graničnih prijelaza s BiH čekalo se od jednog do četiri sata, dok se od četiri granična prijelaza sa Srbijom najveća gužva stvarala na Bajakovu, gdje se čekalo i 16 do 17 sati u kolonama.

Za sve kriv Schengen?

Ekipa N1 razgovarala je s vozačima koji su kazali zašto oni misle da su tolike gužve.

"Znaš što je razlog – što se Hrvati prave da su oni sad bogovi što su ušli u Schengen", kazao je jedan od vozača.

“Ne očekujem uopće da idemo naprijed, ovo nije normalno", ustvrdio je drugi.

VIDEO: Vozači satima čekali na graničnom prijelazu: 'Hrvati misle da su bogovi jer su u Schengenu

Jedan od vozača naveo je kako ne očekuje da će stići na posao jer čeka već dva sata. "Vozimo se već dugo, a ovo se nikad nije desilo. Nadamo se da ćemo stići za pet sati, ali čini mi se da će biti i gore od toga", rekao je.

Mnogi smatraju kako je glavni krivac za tolike gužve Schengen.

“Nije bitno koliko čekamo, već koliko ćemo još čekati”, povišenim tonom kazao je jedan revoltirani vozač.

Mole da ubrzaju rad

O dugom čekanju oglasila se i srpska Uprava carine.

"Posebno teška situacija na izlaznoj je strani graničnog prijelaza Batrovci, gdje se zbog zastoja u međuzoni, uslijed usporenog rada hrvatskih graničnih vlasti, na izlaz iz naše zemlje čeka i do osam sati. Zastoji su i našim sjevernim granicama, pa se na Horgošu, gdje je otvoreno čak pet izlaznih traka, čeka oko šest sati. Puna međuzona pokazuje da mađarske granične službe također rade usporeno", navele su srpske vlasti.

Naveli su kako ne mogu preporučiti alternativne pravce, te da jedino mogu apelirati na granične službe Hrvatske i Mađarske da ubrzaju svoj rad kako bi se ova "neugodna situacija razriješila u što kraćem roku".

VIDEO: EU priprema novu direktivu za vozače, neki će posebno loše proći