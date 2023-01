Na Bajakovu se čekalo i po 16 sati u kolonama dugim osam kilometara, putnici ljutiti: 'Katastrofa'

Tijekom proteklog vikenda završili su božićno-novogodišnji blagdani, a kako je započela i skijaška sezona, gužva na cestama i graničnim prijelazima bila je očekivana. No, nakon što je Hrvatska od 1. siječnja postala dio schengenskog prostora, pa su dosadašnje granice prema Sloveniji i Mađarskoj ukinute, nepregledne kolone automobila te višesatna stajanja i čekanja ostala su obilježja graničnih prijelaza s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, gdje se danas na ulazak u Hrvatsku čekalo satima. Prema podacima MUP-a, HAK-a, ali i svjedočenju samih putnika, na osam graničnih prijelaza s BiH čekalo se od jednog do četiri sata, dok se od četiri granična prijelaza sa Srbijom, najveća gužva stvarala na Bajakovu gdje se čekalo i 16-17 sati u kolonama koje su dosezale i do sedam-osam kilometara.

– Katastrofa. Na prijelaz u Hrvatsku čekali smo od subote u 20 sati do sada, nedjelje oko podneva. Punih 16 sati – kazao je danas jedan putnik na prijelazu Bajakovo koji se iz Srbije vraćao u Njemačku. Slično su govorili još neki putnici koji su zbog tolikog čekanja bili umorni i neispavani te prilično ljutiti. Pritom ih je na samoj granici i dalje čekala primjena dosadašnjih schengenska pravila pregleda i kontrola. A prema podacima, od subote u podne do danas u podne u Hrvatsku je preko Bajakova ušlo više od šest tisuća vozila i više od 26 tisuća putnika. A onda su ih opet, ali ipak nešto kraće kolone dočekale zbog naplata cestarine. Tako se danas ujutro na naplatnom mjestu Zagreb-istok kolona vozila protezala četiri kilometra.

Neki od onih koji su pak na put u zapadni dio Europe krenuli iz Hrvatske, i to još u subotu rano ujutro, prošli su bez duljih čekanja, ali su zato vozili sporije.

– Iz Zagreba sam krenuo u subotu u pet sati ujutro i 930 kilometara do Frankfurta prešao sam za 12 sati, dok mi u normalnim uvjetima za tu relaciju treba devet sati. Tijekom vožnje nigdje nisam dugo čekao, bilo je tek kraćih zastoja. No cijelim putem mogao sam voziti najviše 80-90 kilometara na sat, nigdje se nije moglo potegnuti 150 km/h. I od Zagreba do Frankfurta nisam trebao pokazivati nikakve dokumente, samo sam plaćao cestarine – kazao nam je filmski producent Boris Veličan koji je poslovno putovao u Njemačku.

A ministar Davor Božinović danas je, posjetivši Istru, obišao bivše granične prijelaze Kaštel i Plovaniju istaknuvši kako je "Hrvatska uvjerila Europu da je sposobna čuvati vanjske granice", dodavši kako će upravo krajevi uz granicu prvi iskusiti ogromne koristi Schengena.

- Prvi test bile su tisuće ljudi koje su ovoga vikenda, kao nikad bez gužvi, prošli prema skijalištima u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj – rekao je Božinović.