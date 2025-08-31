Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEMI NA CESTAMA

Vozači, pripazite: Vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela, kolnici mokri i skliski

U tunelu Mala Kapela održana međuresorna vježba "Sigurnost 25"
Hrvoje Kostelac
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
31.08.2025.
u 09:31

Ponegdje se zbog jakih pljuskova na kolniku zadržala veća količina vode, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozačima iz HAK-a stoga savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba pa se promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Ponegdje se zbog jakih pljuskova na kolniku zadržala veća količina vode, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozačima iz HAK-a stoga savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Zbog vode na kolniku zatvorena je Aleja grada Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika. Zbog vode na kolniku zatvorena je lokalna cesta LC67203 Kotezi-Kutac. Povodom održavanja rekretivne biciklističke utrke Triglav osiguranje Roller Coaster zatvara se Brezovička cesta od križanja s Golobreškom cestom do Brezovičke ceste 110, od 9, 30 do 10,15 te od 12 do 15 sati.

Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž jadranske obale, trajektnim lukama i pristaništima te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Povremeno će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju danas, 31. kolovoza, od 12 do 23. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
Ključne riječi
stanje na cestama HAK promet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još