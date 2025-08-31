Vozači, pripazite: Vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela, kolnici mokri i skliski

Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba pa se promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Ponegdje se zbog jakih pljuskova na kolniku zadržala veća količina vode, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozačima iz HAK-a stoga savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Zbog vode na kolniku zatvorena je Aleja grada Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika. Zbog vode na kolniku zatvorena je lokalna cesta LC67203 Kotezi-Kutac. Povodom održavanja rekretivne biciklističke utrke Triglav osiguranje Roller Coaster zatvara se Brezovička cesta od križanja s Golobreškom cestom do Brezovičke ceste 110, od 9, 30 do 10,15 te od 12 do 15 sati.

Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž jadranske obale, trajektnim lukama i pristaništima te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Povremeno će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, tunela i odmorišta. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju danas, 31. kolovoza, od 12 do 23. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.