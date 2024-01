Vozači, oprez! Zimska vožnja može biti opasna, donosimo korisne savjete

Snijeg je danas zabijelio dijelove Hrvatske, a zimska sezona za vozače predstavlja razdoblje puno izazova. Naime, uvjeti u prometu mogu se promijeniti za svega nekoliko minuta te ceste često brzo postati opasno skliske. Vozači se, kako je opisao Hrvatski autoklub (HAK), često susreću s iznenadnim promjenama uvjeta na cesti - od mekoga snijega, zaleđenih ili mokrih cesta do bljuzgavice. Zbog smrznute kiše, magle i snježnih vijavica česte su prometne nesreće i tjelesne ozljede, no ako se vozači pridržavaju nekoliko osnovnih pravila vožnje i nauče nekoliko najvažnijih tehnika, mogu se sa svojim suputnicima dovesti sigurno do cilja i u najtežim zimskim uvjetima.

HAK ističe kako vozači ne prilagođavaju način vožnje pojedinim cestovnim i vremenskim uvjetima zimi, a prevelika brzina zajedno s pogrešnom reakcijom zimi može biti pogibeljna. Također, mnogi još uvijek nisu svjesni odlučujućih prednosti zimskih guma.

"Ljetne gume za vožnju u ledeno hladnim europskim zimama nisu primjerene. Osobito u sjevernoj i središnjoj Europi te u alpskim područjima zime mogu biti vrlo oštre. Ako tamo živite i vozite se po tim područjima, obavezno morate opremiti svoje vozilo dobrim zimskim gumama. Zbog boljega prianjanja i upravljivosti na snijegu, bljuzgavici i ledu te će gume znatno povećati sigurnost vožnje. Zimske gume osiguravaju veći nadzor nad vozilom i veću stabilnost. Izbjegavajte kombinaciju guma različitih tipova, dezena i dimenzija", ističe HAK te dodaje kako "cjelogodišnje" gume mogu biti dobar kompromis za blaža područja, odnosno za vozače kojima automobil nije potreban sve vrijeme ili voze samo po velikim gradovima.

Savjeti za vožnju zimi

Hrvatski autoklub vozačima savjetuje da prije i za vrijeme vožnje na radiju redovito slušaju vremensku prognozu i informacije o uvjetima na cesti. Ako čuju upozorenja o lošem vremenu, preporučuje se radije odgode putovanje dok se uvjeti ne poboljšaju. Druga važna preporuka vozačima jest da s vozila očiste snijeg i led. Nikada, ističe HAK, ne smije se voziti sa snijegom na krovu ili sa svjetlima i staklima punima snijega.

"Već na početku putovanja morate znati da su za vožnju zimi potrebna strpljivost i praksa. Smanjite brzinu. Izbjegavajte mijenjanje tragova kotača i pretjecanje. Za zadržavanje nadzora nad vozilom važno je također da izbjegavate iznenadne promjene smjera i naglo kočenje. Vozite smireno i uvijek gledajte ispred sebe. Morate predvidjeti nove situacije i pripremiti se na njih da možete što brže reagirati. Uvijek mislite unaprijed!", napominje HAK.

Prilikom vožnje u magli, najbolje je usporiti i prilagoditi brzinu uvjetima. Maglenke treba upaliti kada je vidljivost loša, no treba ih isključiti kada se poboljša. Kod vožnje po skliskim i zaleđenim cestama, HAK poručuje kako vozači moraju povećati sigurnosnu udaljenost.

"Testovi su pokazali da udaljenost između vozila tijekom zime mora biti tri puta veća nego ljeti. Dodatna je udaljenost potrebna zbog sigurnoga kočenja. Kad su ceste skliske, valja voziti polako, izbjegavati naglo kočenje i ubrzavanje jer se, inače, može vrlo brzo izgubiti nadzor nad vozilom. Ako vaš auto ima sustav kočenja ABS, nemojte pritiskati papučicu kočnice nekoliko puta zaredom. Kočite lagano i držite smjer. Preporučujemo da na zaleđenim cestama ili na nizbrdicama mjenjač prebacite u niži stupanj prijenosa ranije nego inače, a pritom lagano pritisnite kočnicu da sigurno smanjite brzinu", ističe se.

Na zimskim cestama najopasnija su mjesta mostovi, strmine, zavoji, raskrižja i semafori. Na tim se mjestima ceste najbrže zaleđuju i postaju skliske te, također, ostaju skliske i onda kada drugdje već izgledaju u redu. Vozači, nastavlja HAK, moraju paziti i kada voze uz jezera i kroz šume. Naime, zbog više vlage na tim je područjima i opasnost veća.

"Isto tako morate biti oprezni kada vozite s osunčanih područja sa suhom cestom u dio koji je u sjeni. Cesta može biti zaleđena. Temperatura između nula i tri stupnja iznad nule smatra se najopasnijom. Mislite da su ceste u redu, a temperatura zemlje zapravo je ispod nule i ceste još uvijek mogu biti zaleđene", zaključuje HAK.

