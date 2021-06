Vozači, oprez! Policija od danas do sutra ujutro ima posebnu akciju, kazne su paprene

Danas od 7 sati ujutro pa do nedjelje do 7 sati policija na području cijele Hrvatske provodit će pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu na cestama usmjeren prvenstveno na sudionike pod utjecajem alkohola i droga.

U provođenju aktivnosti koristit će se svi raspoloživi uređaji za alkotestiranje i testeri na droge te maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika. U akciji sudjeluju i sami građani, koji su dostavljali prijedloge lokacija za kontrole vozača, a koje su zatim dostavljene nadležnim policijskim postajama za uvrštavanje u planove postupanja.

24-satni nadzor alkohola i droga u prometu provodi se u sklopu ROADPOL-ove tjedne operativne akcije „Alkohol i droge“. To je koordinirana akcija prometne policije država iz svake zemlje članice ROADPOL-a, a odvija se na europskim cestama dva puta godišnje, u lipnju i prosincu, tijekom ljetnog i božićnog razdoblja, uz svakodnevne nacionalne aktivnosti provedbe prometne policije u borbi protiv vožnje pod utjecajem alkohola i/ili droga.

Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i/ili droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu. Kombinacija konzumiranja alkohola i/ili droga, a potom upravljanje vozilom jedan je od glavnih čimbenika koji utječe na sigurnost u prometu.

Udjel prometnih nesreća koje su skrivili alkoholizirani vozači u Hrvatskoj u 2020. godini iznosi 16,7%, dok je udjel u stradavanju (poginuli, teško i lakše ozlijeđene osobe) u tim nesrećama 21,5%.

Stoga su ovakve akcije nužne i imaju za cilj ne samo kažnjavati vožnju pod utjecajem alkohola i droga, već utjecati na svijest vozača o tome da alkohol i upravljanje vozilom ne idu zajedno te mogu izazvati teške i trajne negativne posljedice, priopćila je PU zagrebačka.

Podsjetili su i na kazne za vožnju u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem droga.

- Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i/ili droga težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa su kazne u rasponu od 700,00 sve do 20.000,00 kuna, a za razinu alkohola iznad 1,5 g/kg propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Kažnjivo je i odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana - navode u policiji.

