I kad dođe do ugriza treba se udaljiti od zmije jer postoji rizik od ponovnog ugriza

Red sunca, red kiše, pa opet sunce i “trčite” u prirodu, na planinu, u šparoge. Sad je najbolje vrime, ali pazite dakako na zmije. Ima ih, uvjerili smo se i sami, pa stoga i interesirali u zadarskoj općoj bolnici napose za posljedice kad ugrize poskok. -

Na području Zadarske županije u zadnjih pet godina u prosjeku godišnje bude između dva do tri ugriza zmije poskoka.Zadnjih desetak godina pak srećom nije bilo smrtnih ishoda od ugriza zmije poskok - kratko odgovaraju na naš upit iz OB Zadar, a na upit što učiniti kada se primijeti poskok i što učiniti kada dođe do ugriza ističu: - Ako primijetimo poskoka, preporuka je odmaknuti se ili lagano lupati nogom ili štapom od pod izazivajući vibraciju, jer poskoci ne vole vibraciju, pa je moguće da će se nakon toga zmija udaljiti. Ukoliko dođe do ugriza važno je Osigurati sigurnosti i hitan poziv za pomoć. Udaljiti se nužno od zmije i osigurati da nema daljnje opasnosti, jer postoji rizik od ponovnog ugriza. Hitno treba pozvati medicinsku pomoć - ističu iz bolnice dodajući da je nakon procjene nužno pripremiti osobu za transport, potom je umiriti, ograničiti kretanje i postaviti ugriženi ekstremitet u neutralan položaj. Također nuzno je, kako navode sa zaraznog odjela zadarske opće bolnice, ukloniti nakit, satove i usku odjeću s ugriženog dijela zbog mogućeg oticanja. Bitna je prva pomoć i njega rane i nužno je očistiti ugriz sapunom i vodom, staviti sterilni zavoj radi zaštite rane. Potom slijedi Imobilizacija i monitoring odnosno nužno je Imobilizirati ugriženi ekstremitet bez kompresije, kako bi se smanjila cirkulacija i širenje otrova.

- Otrov poskoka djeluje hematotoksično, neurotoksično i miotoksično. Navedeno znači da otrov poskoka djeluje lokalno na mjestu ugriza te sistemski. Lokalno uzrokuje bol, nastaje otok, krvarenje te dolazi do nekroze (odumiranje tkiva, kroz neko vrijeme dolazi do pojave crnih promjena ). Sistemski može doći do poremećaja zgrušavanja, pada krvnog tlaka, mučnine - ističu iz zadarske bolnice i navode: U Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu prisutne su tri doze protuotrova te se po potrošnji doze nadopunjavaju iz Bolničke ljekarne. Dakle, Opća bolnica Zadar ima dovoljno seruma protiv ugriza poskoka, te se isti može za sada nabaviti u potrebnim količinama. U prirodi je potrebno ponašati se odgovorno, nositi prikladnu obuću i odjeću, hodati označenim stazama, izbjegavati hodanje kroz grmlje, kamenjar, podizanje kamenja.Ako vidimo poskoka ne dirati ga!