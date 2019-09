Von der Leyen najavila raspravu o "europskom načinu života"

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je branila predloženi kontroverzni resor koji će se baviti migracijskim pitanjima.

Von der Leyen je, u uvodniku koji je objavilo nekoliko europskih medija pa i talijanska Reppublica i njemački Welt, napisala da je spremna za "otvorenu" debatu o tom pitanju.

Kontroverzno je što bi bivši glasnogovornik Komisije Margaritis Schinas, službeno predložen za "potpredsjednika Europske komisije za zaštitu europskog načina života", trebao biti zadužen za migracijska pitanja.

"Očigledno je pokrenuta debata zbog konotacija i koncepta tog pojma. To je dobro. To je debata koju trebamo imati", napisala je von der Leyen.

"Naravno, riječi su važne. Prepoznajem to. Za neke je europski način života politički nabijen pojam. No, ne možemo i ne smijemo dopustiti da nam drugi oduzmu naš jezik, to je također dio onoga što jesmo", dodaje.

"Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina", citirala je čelnica Komisije članak 2. ugovora o Europskoj uniji.

Andrew Stroelhlein iz organizacije Human Right Watch tvitao je za vikend da je nazivanje resora o migracijama "zaštitom europskog načina života" tipičan način demagogije 'mi protiv njih' i demonizacije manjinskih skupina koja se primjećuje u retorici desničarskih europskih skupina.

