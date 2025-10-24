Naši Portali
KANCELAROVA NOVA IDEJA

Vojno buđenje Njemačke zapelo je na - lutriji

Autor
Danijel Prerad
24.10.2025.
u 17:47

Čak i ako Merz uspije ujediniti koaliciju oko svoje ideje o lutriji, ona bi se i dalje suočila s drugim preprekama. Nedavna anketa pokazala je da samo 37 posto Nijemaca u dobi od 18 do 29 godina podržava novačenje, što ukazuje na buduće probleme oko izbjegavanja novačenja

"Njemačka se vratila!", izjavio je Friedrich Merz kada je u svibnju došao na vlast, obećavajući da će izgraditi najjaču europsku vojsku za suprotstavljanje Rusiji. Probijajući se kroz birokraciju kancelar je ukinuo stroga njemačka ograničenja državnih dugova i otvorio vrata neograničenim obrambenim izdacima. Zatim je stvorio "poseban fond" od 500 milijardi eura za sređivanje njemačke vojne i poratne infrastrukture, no prošli tjedan se Merz izravno sukobio sa svojim koalicijskim partnerima oko ključnog stupa svog velikog plana za novu njemačku vojsku: vojne službe za mladiće. Glavni razlog unutarkoalicijske svađe je prijedlog o prisilnom regrutiranju muškaraca lutrijom nakon što navrše 18 godina, s ciljem stvaranja stajaće vojske od 260.000 vojnika do 2030. godine.

Ključne riječi
vojska Norbert Röttgen Boris Pistorius Njemačka Friedrich Merz

Đoni_bravo
Đoni_bravo
18:05 24.10.2025.

tko ce se boriti za Njemacku sirijci ? koji su pobjegli i ostavili svoje zene,djecu i roditelje u ratu,nece niti nijemci zato jer imaju 60+ godina i secu pse

AN
Anteo
18:15 24.10.2025.

Neka na novačenje pozovu strance koji imaju državljanstvo. A ne da se oni izvlače jer im to dopušta vlada.

antikomunist2
antikomunist2
18:11 24.10.2025.

Te vijesti mi pratimo u Njemačkoj s jednom drugom kvalitetom razinom Ako idem pojašnjavati biti će kazni. Ostavljam se toga.

