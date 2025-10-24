Vojno buđenje Njemačke zapelo je na - lutriji

"Njemačka se vratila!", izjavio je Friedrich Merz kada je u svibnju došao na vlast, obećavajući da će izgraditi najjaču europsku vojsku za suprotstavljanje Rusiji. Probijajući se kroz birokraciju kancelar je ukinuo stroga njemačka ograničenja državnih dugova i otvorio vrata neograničenim obrambenim izdacima. Zatim je stvorio "poseban fond" od 500 milijardi eura za sređivanje njemačke vojne i poratne infrastrukture, no prošli tjedan se Merz izravno sukobio sa svojim koalicijskim partnerima oko ključnog stupa svog velikog plana za novu njemačku vojsku: vojne službe za mladiće. Glavni razlog unutarkoalicijske svađe je prijedlog o prisilnom regrutiranju muškaraca lutrijom nakon što navrše 18 godina, s ciljem stvaranja stajaće vojske od 260.000 vojnika do 2030. godine.