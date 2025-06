Vojni stručnjaci otkrili što je ključno za obrat na bojišnici. Zelenski poslao znakovitu poruku: 'Sve je u njegovim rukama'

Rusija je preko noći lansirala desetke dronova na Ukrajinu, i dok je gotovo polovica oborena, mnogi drugi su pogodili ciljeve u ukrajinskim gradovima. Ukrajinska vojska je izjavila da je Rusija tijekom noći lansirala ukupno 85 dronova, od kojih je 40 oboreno. ISW je izvijestio o novom stanju na bojišnici. Ukrajinske snage napredovale su kod Borove, dok su ruske snage su napredovale u blizini Chasiv Yar, Toretsk, Pokrovsk i Novopavlivka. I Rusi i Ukrajinci nastavili su kopnene napade u Kurskoj oblasti, ali nisu ostvarili potvrđen napredak. Ni ruski ni ukrajinski izvori nisu izvijestili o kopnenoj aktivnosti u sjeverozapadnoj Belgorodskoj oblasti 11. lipnja. Ruske snage su pak izvele ofenzivne operacije u sjevernoj Harkovskoj oblasti, ali nisu napredovale.

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je 10. lipnja da Sjedinjene Države namjeravaju smanjiti svoj proračun za kupnju oružja za Ukrajinu u 2026. Hegseth nije precizirao opseg planiranih smanjenja. Hegseth je izjavio da je "mirno rješenje postignuto pregovorima" u najboljem interesu Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država, ali da "riječ pobjeda", kao i put do pobjede i mira, nisu jasno definirani. Smanjenje američke vojne pomoći Ukrajini neće dovesti ni do održivog mira u Ukrajini niti će prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina da preispita svoju teoriju pobjede. Putinova teorija pobjede pretpostavlja da ruska vojska može održavati puzajući, postupni napredak na bojnom polju dulje nego što ukrajinske snage mogu braniti i dulje nego što je Zapad spreman podržati Ukrajinu. ISW i dalje procjenjuje da zapadna vojna pomoć, posebno ona koju samo Sjedinjene Države mogu pružiti brzo i u velikim razmjerima, ostaje ključna u omogućavanju ukrajinskim snagama da ostvare odlučujuće dobitke na bojnom polju i vrši pritisak na Putina da preispita svoju teoriju pobjede. Dobici na bojnom polju koji mijenjaju Putinovu računicu prisilili bi Rusiju da se uključi u konstruktivne pregovore kako bi se osiguralo mirno rješenje rata. Smanjenje američke pomoći Ukrajini riskira davanje Rusiji većih prednosti na bojnom polju i vjerojatno bi ohrabrilo Putina da nastavi svoj rat i ojača njegovo uvjerenje da Rusija može osvojiti Ukrajinu, što je nespojivo s izjavljenim ciljem američkog predsjednika Donalda Trumpa da osigura trajni mir u Ukrajini.

Foto: ISW

Putinov pomoćnik Vladimir Medinski u intervjuu objavljenom 11. lipnja izjavio je za Wall Street Journal (WSJ) da je rat u Ukrajini rat između dvije zemlje sa zajedničkim jezikom i kulturom te je rat usporedio sa "sukobom dva brata". Njegova izjava je u skladu s drugom retorikom Kremlja koja pokušava prikazati Ukrajinu kao zemlju bez neovisnog identiteta i državnosti od Rusije - što odražava ruske ratne ciljeve koji teže potpunoj kapitulaciji Ukrajine Rusiji i postavljanju proruske marionetske vlade. Predsjednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin također je ponovio retoričke linije Kremlja lažno tvrdeći da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nelegitiman i da je legitimna samo ukrajinska Vrhovna Rada. ISW i dalje procjenjuje da Rusija vrlo vjerojatno promiče takve narative kako bi postavila uvjete za povlačenje Rusije iz bilo kakvih budućih mirovnih sporazuma s Ukrajinom u trenutku koji Rusija odabere i kako bi podržala dugogodišnji zahtjev Rusije da Ukrajina pristane na promjenu režima i postavljanje proruske vlade. I ruski dužnosnici također pokušavaju retorički odvojiti Ukrajinu od njezinih zapadnih partnera i zalažu se za eskalaciju ruske taktike udara u Ukrajini kao dio širih napora zastrašivanja Zapada kako bi oslabio svoju podršku Ukrajini. Ruski predsjednički pomoćnik Vladimir Medinski izjavio je 11. lipnja za Wall Street Journal (WSJ) da je nemoguće voditi dugotrajni rat protiv Rusije i da Rusija uvijek pobjeđuje svoje neprijatelje u dugotrajnim ratovima, navodeći 21-godišnji rat Rusije sa Švedskom u 18. stoljeću. Medinski je tvrdio da će Rusija biti "prisiljena odgovoriti" ako "Ukrajinu i dalje vode nacionalni interesi drugih". Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov u intervjuu za kremaljsku novinsku agenciju TASS objavljenom 9. lipnja tvrdio je da su europske države glavna prepreka miru u Ukrajini i da potiču Ukrajinu da nastavi vojne operacije protiv Rusije. Dužnosnici Kremlja povremeno prijete eskalacijom Zapada, optužujući Zapad za eskalaciju rata u Ukrajini pružanjem vojne pomoći Ukrajini u nastojanju da spriječi Zapad da pruži daljnju pomoć Ukrajini, što ide u prilog Putinovoj teoriji pobjede.

Foto: ISW

Foto: ISW

Također, kako navodi ISW ruski dužnosnici nastavljaju promovirati anti-NATO i antizapadnu retoriku, vjerojatno kao dio kontinuiranih napora Kremlja da pripremi rusko društvo za potencijalni budući rat protiv NATO-a. Rjabkov je u intervjuu za TASS objavljenom 9. lipnja tvrdio da je širenje NATO-a "akutni problem" i "korijenski uzrok" proturječnosti između Sjedinjenih Država i Rusije te da će biti nemoguće riješiti rat u Ukrajini bez rješavanja problema NATO-a. Rjabkov je izjavio da je Kremlj u prosincu 2021. od Sjedinjenih Država i NATO-a zatražio pravno obvezujuće, dugoročno jamstvo da se NATO neće dalje širiti niti raspoređivati ​​oružje dugog dometa u blizini granice NATO-a i Rusije.

A prema ISW-u ukrajinske snage nastavljaju napadati ruske vojne i obrambene industrijske ciljeve u ruskoj pozadini. Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da su ukrajinske snage izvele napad dronom na tvornicu baruta Tambov u Kotovsku, Tambovska oblast, zračnu luku Buturlinovka u Voronježskoj oblasti i skladište streljiva podređeno ruskoj 106. zračnodesantnoj diviziji (VDV) u Kurskoj oblasti tijekom noći s 10. na 11. lipnja. Ukrajinski Glavni stožer i Ukrajinski centar za suzbijanje dezinformacija, načelnik poručnik Andrij Kovalenko, primijetili su da tvornica baruta Tambov, podružnica ruskog državnog obrambenog konglomerata Rostec, proizvodi barut za malokalibarsko oružje, topništvo i raketne streljive, kao i koloksilin (oblik nitroceluloze koji se koristi za eksplozive) te je glavni dobavljač eksploziva za rusku vojsku. Ukrajina i Rusija razmijenile su tijela poginulih vojnika 11. lipnja, u skladu s prethodno postignutim sporazumima tijekom razgovora u Istanbulu. Ruske vlasti neutemeljeno su optužile Ukrajinu da nije repatrirala tijela poginulih vojnika nakon razgovora u Istanbulu te su slične razmjene ratnih zarobljenika posebno iskoristile kao oružje kako bi diskreditirale Ukrajinu i odvratile pozornost od ruskih zlostavljanja ukrajinskih vojnika.

Foto: ISW

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Donald Trump ima ključnu ulogu u okončanju rusko-ukrajinskog sukoba, ali mora jasno razumjeti Putinove namjere. "Rusija obmanjuje Trumpa", istaknuo je Zelenski u razgovoru za Axel Springer Global Reporters, mrežu kojoj pripada i POLITICO. "Većina svjetskih lidera dijeli moje stajalište i nadam se da Amerika to uviđa. To je ključno. Američka je odluka kako će reagirati", kazao je. Zelenski smatra da Trump ima prednost u rješavanju rata jer "Putin poštuje samo silu, a Amerika je posjeduje". O Trumpu je dodao: "Sve je u njegovim rukama... O njemu ovisi snaga sankcija i brzina donošenja odluka." Otkako je ponovno preuzeo dužnost, Trump se više fokusirao na nesuglasice sa Zelenskim nego na pritisak na Putina, što je rezultiralo burnim susretom u Ovalnom uredu krajem veljače.

Komentirajući incident, Zelenski je ironično primijetio: "Ne bih rekao da nas je to zbližilo." Dodao je: "No, to je prošlost. Sada moramo osigurati da naš sljedeći sastanak u Ovalnom uredu bude produktivan za obje strane." SAD i Ukrajina nastavili su "konstruktivan" dijalog, uključujući "prijateljski" razgovor predsjednika u Vatikanu u travnju, istaknuo je Zelenski.

Foto: ISW

Nakon neuspješnih mirovnih pregovora u Istanbulu i nastavka ruskih napada, Trump je izrazio nezadovoljstvo Putinovim postupcima i sumnju u iskrenost Moskve prema miru. Međutim, nakon nedavnog telefonskog razgovora s Putinom, Trump je usporedio situaciju s dječjom svađom i izjavio da rok za nove sankcije Rusiji "ima na umu". Upitan mijenja li Trump stav ovisno o posljednjem telefonskom razgovoru, Zelenski je odgovorio: "Ne znam." "Trump uviđa da ruska strana nije potpuno iskrena o ratu. Rusija nije iskrena", dodao je. Unatoč priznanju ruskog napretka na bojištu, Zelenski tvrdi da Moskva nije ostvarila svoje ratne ciljeve i da postupno slabi. Putin je svjestan gospodarskih problema i pokušava dobiti na vremenu, smatra Zelenski. Oštrije sankcije dodatno bi iscrpile ruske resurse, što bi rezultiralo smanjenjem napada na Ukrajinu.

Rusija može pobijediti samo ako Zapad napusti Ukrajinu, upozorio je Zelenski - američko povlačenje bilo bi "idealan scenarij" za Putina. Na kraju razgovora, upitan o svojim sumnjama, Zelenski je podsjetio da je čak i Winston Churchill doživljavao trenutke očaja u borbi protiv nacista tijekom Drugog svjetskog rata. "Imam jednako sumnji kao i svaki Ukrajinac. No, razlika je u tome što sam ja predsjednik," rekao je. "Stoga do kraja rata neću pokazati ni trenutak slabosti. I nikada neću dijeliti svoje mračne trenutke s drugima", zaključio je.