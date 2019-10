Vojni pilot: Vjerojatnost za pronalazak se smanjuje, ali to nije razlog za odustajanje

Unatoč svim naporima uloženim u potragu za nestalim pomorcima, Bourbon Offshore je prekinuo aktivnu potragu, ali će nastaviti aktivno motriti sporno područje. Aeronautičar, vojni pilot i nastavnik letenja Robert Ribarić objašnjava kako smanjenje vjerojatnosti da pronađu pomorce, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić, nije razlog za odustajanje.

- Moje iskustvo potrage je prilično skromno osobito kada se radi o potrazi ovako velikih razmjera a i nisu mi dostupne sve informacije pa se ne usuđujem špekulirati. Na žalost, svakim danom koji protekne u potrazi za unesrećenima, vjerojatnost za pronalazak se smanjuje. No to nikako nije razlog za odustajanje od potrage. Bar za sada. Postoje razne procjene, ali i činjenice oko toga koliko dugo čovjek može preživjeti u tako ekstremnim uvjetima a što se razlikuje od slučaja do slučaja (kakav je splav, čime je opremljen, kolike su zalihe hrane i vode, vanjska temperatura…). Obzirom da nemam ove podatke, teško je komentirati da li i koliko dugo treba nastaviti potragu. Za ovo zaista nisam dovoljno stručan- kazao je pukovnik Ribarić za Morski.hr.

Ribarić je objasnio kako splav nije baš lako pronaći, a da uočavanje najviše ovisi o visini valova.

- Daljina uočavanja bilo kakvog objekta na vodenim površinama ovisi o vidljivosti, stanju mora (visini valova) i najviše o opremi koju koristite u potrazi. Kada govorimo o potrazi na otvorenom moru a osobito na oceanu gdje valovi mogu biti izrazito veliki, vrlo je teško uočiti splav bez obzira na “kričavu” boju istoga, dok je uočavanje čovjeka u moru iznimno teško. Razlog tomu su valovi koji mogu “sakriti” traženi objekt u trenutku dok gledate prema njemu i praktički ga ne uočite iako ste mu relativno blizu. Naravno da moderna tehnologija (poput termovizijskih i drugih kamera, satelita i sl.) uvelike olakšava potragu ali ne garantira uspjeh jer se najčešće radi o vrlo velikim površinama koje se pretražuju. Također, kada je u pitanju potraga na otvorenom moru gdje nema kopna ni ikakvih drugih referentnih točaka, još je teža orijentacija osoba koje su u potrazi jer se moraju osloniti isključivo na GPS koordinate što dodatno otežava potragu. Puno je lakše kad u vidokrugu imate bilo kakvo kopno kao referentnu točku- ispričao je za Morski.hr.