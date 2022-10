Vojni avion srušio se na stambenu zgradu u Rusiji: Odjeknula eksplozija, piloti se katapultirali

Vojni zrakoplov srušio se na stambenu zgradu u Rusiji izazvavši veliku eksploziju. Zrakoplov se zabio u deveterokatnicu u Jejsku, gradu na obali Azovskog mora, preko puta grada Mariupolja.

Ministarstvo obrane Rusije potvrdilo je pad zrakoplova. Kako su naveli, bila je riječ o "trenažnom letu", a srušio se zrakoplov Su-34.

Five floors in this residential building in Yeysk are reportedly on fire after a Su-34 crashed into it soon after takeoff from a nearby military base. The MoD confirmed saying it was “a training flight” (with full ammo?) pic.twitter.com/IkKztVEHcG