Vođa ljevice i antikapitalist na udaru kritika zbog kraljevske vile

Zbog optužbi za licemjerje opasno se trese stolac čelniku Podemosa, španjolske stranke krajnje ljevice, Pablu Iglesiasu. I dok je ideologija stranke u tradicionalnim antikapitalističkim ljevičarskim okvirima, njezin je glavni tajnik, zajedno sa svojom partnericom Irene Montero, također članicom stranke, došao na udar kritika zbog kupnje luksuzne vile vrijedne 600 tisuća eura u gradu Galapagaru, udaljenom 40-ak kilometara od Madrida.

Iglesiasa su već kritizirali zato što je partnericu Montero imenovao glasnogovornicom stranke u parlamentu, a sada članovi stranke glasanjem do nedjelje odlučuju o tomu trebaju li njih dvoje ostati na svojim pozicijama.

Među kritičarima tog Iglesiasova poteza je i gradonačelnik Cadiza i član Podemosa José María González koji ideologiju svoje stranke ne shvaća tako “fleksibilno”.

– Sustav vrijednosti Podemosa nije formalnost, to je predanost življenju života radničke klase kako bismo je najbolje mogli predstavljati – rekao je Gonzalez.

S druge strane, Iglesiasa je reakcija unutar stranke iznenadila.

– Nisam mislio da će se zbog toga debatirati ili da će to postati tako velika vijest. No, smatram da kada se kredibilitet političkog lidera dovede u pitanje, on se s problemom mora suočiti, a ne bježati od njega – objašnjava on razloge za unutarstranačko glasovanje.

Španjolski su mediji na društvenim mrežama iskopali da je Iglesias 2012. rekao da nikada ne bi povjerio vođenje ekonomske politike nekome tko je kupio kuću vrijednu 600 tisuća eura, referirajući se na tadašnjeg ministra gospodarstva Luisa de Guindosa.

Taj je slučaj Španjolce, da su bolje upućeni u čari hrvatske političke scene, mogao podsjetiti na čelnika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića koji je nedavno podigao kredit za kupnju kuće u jednoj banci čije je poslovanje dvije godine prije na Facebooku označio “kriminalom”. A još dvije godine prije toga Sinčić je rekao da će stan kupiti tek kad zemlju oslobodi “monetarne okupacije”.

