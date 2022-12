Vlč. Antun Sente bio je poznat i kao radijski župnik: Slika svećeništva se mijenjala u društvu

Župnik Župe sv. Antuna Padovanskoga u Sesvetskim Selima vlč. Antun Sente, st. iznenada je preminuo na Božić u jutarnjim satima. Široj javnosti je poznat i kao radijski župnik u dvije sezone emisije “Halo, velečasni?” na Hrvatskom katoličkom radiju gdje je u emisiji "Od Krista pozvani" 2012. svjedočio o svom svećeničkom pozivu.

Tada je mnogima omiljeni župnik kazao kako se ta njegova želja za biti svećenikom nije dogodila odjednom već je u njemu rasla i razvijala se. U sjećanju mu je ostao trenutak kad je poželio biti svećenikom.

“Za svećeništvo sam se oduševio u 8. razredu osnovne škole kad sam razmišljao o daljnjem školovanju. Razmišljao sam kako i kuda dalje. Na mene je ostavio veliki dojam moj tadašnji župnik. Razmišljao sam: Mogao bih i ja biti kao on. Kako se to rodilo? Često čovjek ne može odgovoriti na to. Međutim, u svakom slučaju, u mnogim situacijama kasnije čovjek prepoznaje mnoge znakove. Bio sam Bogom vođen i živio sam u sredini koja je jako dobro prihvatila moju odluku. Kad sam izrazio želju da bih išao u sjemenište i da bih krenuo putem svećeništva moji su mi bili velika podrška, tako da nisam imao u tom pogledu nikakvih problema”, istaknuo je vlč. Sente u razgovoru, prenosi Hrvatska katolička mreža.

U sjemeništu je bio za vrijeme komunizma, a postao je svećenik za vrijeme Domovinskog rata pa je i društvo različito gledalo na ulogu svećenika u društvu.

"Slika svećeništva se mijenjala u društvu. Svećenik više nije bio taj koji je morao šutjeti, nego smo bili pozivani da progovaramo i na javnim mjestima. Naravno kroz odrastanje i sama slika, ona unutarnja slika svećeništva i promišljanje o ovoj službi i djelovanju se mijenjala. Sjećam se kao dječak sjemeništa i kasnije mladić bogoslovije da je tim svećenicima bilo vrlo teško jer su na neki način bili proganjani i nisu imali slobodu, ali nama se omogućilo djelovanje, ali s time imamo više i odgovornosti. Možemo reći da smo danas više na vjetrometini gdje nas sa svih strana ljudi vrlo oštro procjenjuju i donose svoje sudove, a to se vidi i često puta i u novinama i u raznim medijima. Tako da nije nikad bilo lako biti svećenik niti u ono vrijeme, a niti u ovo današnje vrijeme", ustvrdio je za HKR.

Zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić zaredio je vlč. Antuna Sentea za svećenika 1991. godine, a on je to opisao ovako: "To je trenutak u svećeničkom životu koji svećenik dugo pamti".

"Tijekom života dolaze različite krize, moralne i materijalne i duhovne, ali sigurno je da bi bilo bolje kad bi se svi otvorili više Isusu te kad bismo više povjerovali Njegovoj riječi te kad bismo živjeli otvorenije za Božju stvar te bi to sigurno u našim srcima i u našim životima donijelo više radosti", nadometnuo je, prenosi Hrvatska katolička mreža.

