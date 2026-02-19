Trumpov vapaj: Ne činite gluposti, za obranu od Irana ovisan sam o vašem otoku

U svjetlu sve izglednije eskalacije između Sjedinjenih Država i Irana, američki predsjednik Donald Trump inzistira na tome da Velika Britanija ne vrati otoke Chagos Mauricijusu.



Ako trenutačni pregovori s Teheranom propadnu, SAD bi mogao biti ovisan o otoku Diego Garcia, izjavio je Trump na svojoj platformi Truth Social – posebno kako bi se obranio od potencijalnog napada iz Teherana. A Diego Garcia jedan je od otoka Chagos. Leži usred Indijskog oceana, daleko od Šri Lanke i Mauricijusa. Dom je vojne baze koju koriste Velika Britanija i SAD.

Trump je nadalje izjavio da će se, u slučaju potencijalnog obrambenog scenarija, koristiti i zračna baza Fairford na jugozapadu Britanije. Trump je sugerirao da bi iranski napad "moguće bio usmjeren na Ujedinjeno Kraljevstvo i druge prijateljske zemlje".

Američke snage već koriste i Diego Garciju i Fairford.