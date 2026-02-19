Naši Portali
PRIPREME ZA CRNI SCENARIJ

Trumpov vapaj: Ne činite gluposti, za obranu od Irana ovisan sam o vašem otoku

Autor
Danijel Prerad
19.02.2026.
u 16:00

Sporazum o povratku otočja Chagos Mauricijusu potpisao je britanski premijer Keir Starmer u svibnju prošle godine

U svjetlu sve izglednije eskalacije između Sjedinjenih Država i Irana, američki predsjednik Donald Trump inzistira na tome da Velika Britanija ne vrati otoke Chagos Mauricijusu.

Ako trenutačni pregovori s Teheranom propadnu, SAD bi mogao biti ovisan o otoku Diego Garcia, izjavio je Trump na svojoj platformi Truth Social – posebno kako bi se obranio od potencijalnog napada iz Teherana. A Diego Garcia jedan je od otoka Chagos. Leži usred Indijskog oceana, daleko od Šri Lanke i Mauricijusa. Dom je vojne baze koju koriste Velika Britanija i SAD.
Trump je nadalje izjavio da će se, u slučaju potencijalnog obrambenog scenarija, koristiti i zračna baza Fairford na jugozapadu Britanije. Trump je sugerirao da bi iranski napad "moguće bio usmjeren na Ujedinjeno Kraljevstvo i druge prijateljske zemlje".
Američke snage već koriste i Diego Garciju i Fairford.

ZO
zoranlelic
16:55 19.02.2026.

Oni jednostavno daju Trumpu alibi kako se ne bi osramotio. Nakon 12-dnevnog rata i uništenja tri glavna izraelska radara, Izrael je prebacio cijelo svoje zrakoplovstvo u britanske baze (dvije) na Cipru. Vjeruje se i da su oni razlog zašto je Iran rekao da ovaj put neće ponoviti grešku. Iran trenutno sudjeluje u pomorskim vježbama s Kinom i Rusijom na obali Irana (Kina je poslala čak dva velika razarača), a svi američki brodovi su isplovili prema obali Omana.

