U svjetlu sve izglednije eskalacije između Sjedinjenih Država i Irana, američki predsjednik Donald Trump inzistira na tome da Velika Britanija ne vrati otoke Chagos Mauricijusu.
Ako trenutačni pregovori s Teheranom propadnu, SAD bi mogao biti ovisan o otoku Diego Garcia, izjavio je Trump na svojoj platformi Truth Social – posebno kako bi se obranio od potencijalnog napada iz Teherana. A Diego Garcia jedan je od otoka Chagos. Leži usred Indijskog oceana, daleko od Šri Lanke i Mauricijusa. Dom je vojne baze koju koriste Velika Britanija i SAD.
Trump je nadalje izjavio da će se, u slučaju potencijalnog obrambenog scenarija, koristiti i zračna baza Fairford na jugozapadu Britanije. Trump je sugerirao da bi iranski napad "moguće bio usmjeren na Ujedinjeno Kraljevstvo i druge prijateljske zemlje".
Američke snage već koriste i Diego Garciju i Fairford.
Sporazum o povratku otočja Chagos Mauricijusu potpisao je britanski premijer Keir Starmer u svibnju prošle godine
Oni jednostavno daju Trumpu alibi kako se ne bi osramotio. Nakon 12-dnevnog rata i uništenja tri glavna izraelska radara, Izrael je prebacio cijelo svoje zrakoplovstvo u britanske baze (dvije) na Cipru. Vjeruje se i da su oni razlog zašto je Iran rekao da ovaj put neće ponoviti grešku. Iran trenutno sudjeluje u pomorskim vježbama s Kinom i Rusijom na obali Irana (Kina je poslala čak dva velika razarača), a svi američki brodovi su isplovili prema obali Omana.