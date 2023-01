Vlasnik BMW-a koji se zapalio na Sljemenu: 'Išli smo se vrtjeti, auto je počeo raditi čudne zvukove'

Zagrebački vatrogasci imali su u noći sa subote na nedjelju intervenciju na Sljemenu. Dobili su dojavu građana o požaru osobnog automobila na Sljemenskoj cesti prema Zagrebu u visini doma Crvenog križa. Riječ je o vozilu marke BMW, a njegov je vlasnik na YouTubeu pojasnio što se dogodilo. Kako je kazao, na Sljeme su, nakon što je pao snijeg, krenuli oko 20 ili 21 sat, a njegova je teorija da su se katalizatori zaštopali pa su se oni ili turbina pregrijali.

"Na putu prema gore naišli smo na auto koji je zapeo u grabi. Njega smo izvukli", kazao je uvodno te dodao kako su potom otišli na Sljeme. Prije nastavka priče pojasnio je kako snima video zbog brojnih kritika i komentara koje je vidio na račun marke vozila i vozača nakon što je objavljena vijest o požaru.

"Auto ima nove novcate zimske gume, nije pitanje da smo zapeli negdje ili divljali po cesti. Nismo. Mi smo otišli gore bez problema, šlepali dva auta, vozili se gore par sati, šetali se. Nas je četvero išlo s tim autom. Krenuli smo se spuštati i naišli na parking, točnije proširenje na cesti. Dosta široko. Tamo smo se išli vrtjeti, kao i svaki put kada padne snijeg. Vrtjeli smo se minutu i auto je počeo raditi čudne zvukove", opisao je. Pojašnjava kako automobil ima katalizatore i oko 300.000 kilometara.

Njegova je teorija, navodi, da su se katalizatori zaštopali. Čulo se škripanje pa kaže kako takav zvuk može proizvoditi turbina, no da "neće škripati bez veze". Što se tiče okretanja, ističe pak da to nije veliko opterećenje za auto s obzirom na to da su bili u drugoj brzini na pola gasa, na 2500 do 3000 okretaja.

"Kako sam dignuo haubu, tako je samo planulo. Bilo mi je već u glavi da je auto izgorio. Odmah su moji svi istrčali iz auta, svi smo bacali snijeg. Ljudi su dotrčali s vodom, valjda smo 20 litara vode zalili po toj strani motora. Uspjeli smo ugasiti, nije se proširilo po autu", naveo je te dodao kako su stigli i vatrogasci koji su sve provjerili termokamerom. Zaključuje kako će ovih dana vozilo staviti na dizalicu i vidjeti što se točno zapalilo.

O požaru automobila oglasili su se jučer na Facebooku i vatrogasci. Istaknuli su kako je požar vozila bio ugašen.

"Na putu prema intervenciji nailazimo na vozilo koje visi na rubu provalije. Osobe su na sigurnom, izvan automobila. Prolaz je nemoguć. Pozivom saznajemo da su požar na sreću prigušili aparatima za početno gašenje koje su im ustupili drugi vozači. Pristupamo izvlačenju vozila s ruba provalije kako bismo omogućili prolaz. Izvlačimo vozilo i nastavljamo do mjesta požara automobila koji je ugašen, pregledavamo termokamerom, provjeravamo sve još jednom i vraćamo se", naveli su jučer vatrogasci.