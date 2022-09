Vlasnici farme Lukač: Ne postoji klaonica koja će primiti zaražene kokoši. Obratili smo se Ministarstvu

Žao mi je koka, nisu one ništa krive“ - kazuje nam starija gospođa dok kupi orahe uz cestu u naselju Derežani, nedaleko Ivanić Grada. U tom malom mjestu nalazi se druga po veličini farma nesilica u Hrvatskoj, farma Lukač, a koja, zbog pojave Salmonelle enteritidis u jajima s farme, mora usmrtiti 150.000 kokoši nesilica s jedne od dviju svojih farmi.

Takva je odluka Državnog inspektorata, a koji je i u petak provodio vrijeme na području farme u kojoj je utvrđena prisutnost salomonele. Tvrtka inače ima farme na dvije lokacije, međusobno udaljene nekoliko kilometara. S Farme Lukač mjesečno je na police trgovačkih centara i tržnice stizalo oko pet milijuna jaja svakoga mjeseca, a sada je upitno kada će ponovo jaja s karantenske farme početi stizati do svojih kupaca.

„Na uništavanje ide taj cjelokupan kapacitet naš kokoši nesilica iz podnog uzgoja – 150.000 nesilica. Koliko vremena će trebati da obnovimo proizvodnju, ne znamo. Jednodnevnom piletu treba da doraste do dobi kad krene nesti jaja od 18 do 20 tjedana. Hoćemo li ići u kupnju cijelog posebnog jata, hoće li se svaka proizvodna hala uzgajati posebno, tri puta 20 tjedana, sve su opcije na stolu, vidjet ćemo. Za sada o tome ne razmišljamo puno, jer otkad se sve dogodilo imamo puno proceduralne dokumentacije i stvari koje trebamo odrediti i na to se fokusiramo. Samo da zadovoljimo sve te zahtjeve, da privedemo to kraju.“ – kazuje nam Magi Lukač, voditeljica tvrtke za proizvodnju jaja Lukač.

Lukač d.o.o. je obiteljska tvrtka osnovana 1992. , a koja je 2021. godine otvorila potpuno novu i modernu farmu. Radnici koje smo zatekli oko tvrtke kazuju nam da je atmosfera u tvrtki tužna.

„Ovo je dobra tvrtka, obiteljska je tu atmosfera i žao nam je što se to dogodilo. Mislim da ni mi, a ni gazde nisu to zaslužili“ – kazuje nam jedan radnik sliježući ramenima.

„Koke su tu još unutra, vidjet ćemo što će biti s njima. I inspekcija je tu. Otišli su sad na sve strane“ – dodaje druga radnica.

A kokošima na ovoj farmi je već presuđeno. Prema odluci Državnog inspektorata, a sukladno zakonu i podzakonskim aktima, moraju se usmrtiti te zbrinuti, a to mora obaviti tvrtka Lukač d.o.o.

„No, problem je što u Hrvaskoj ne postoji klaonica koja bi htjela primiti kokoši zaražene salmonelom. Mi smo se oko toga obratili Ministarstvu poljoprivrede i informacija je koju imam da aktivno traže rješenje cijele ove situacije i vjerujem da će se brzo razriješiti način gdje brzo zbrinuti kokoši. Vjerujemo da će Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za veterinarstvo, izvršiti pritiske na određene klaonice da zakolju te kokoši. Čekamo još tu informaciju“ – kazuje Magi Lukač dodavši kako su u kontaktu s tvrtkom Agroproteinka koja je spremna uništiti lešine pilića, ako treba, jer se tamo spaljuje i otpad iz klaonica. No, oni ne obavljaju usmrćivanje životinja. To rade klaonice.

Kokoši možda i neće završiti u Agroproteinki jer perad s utvrđenom S. enteritidis može ići na klanje prema posebnim propisima o hrani i potom na termičku obradu odnosno preradu mesa, kojim postupcima se uklanja predmetna opasnost, te nakon testiranja na S. enteritidis u slučaju negativnog nalaza može ići u prodaju odnosno lanac prehrane. Najčešće takvo emso, koje je zdravstveno sigurno, završava u paštetama, hrenovkama, itd. U trvtki jučer prijepodne još nisu znali koja će opcija biti provedena.

„Ne znamo kolika je materijalna šteta, velika je sigurno, no nitko od nas još niti ne razmišlja o tome u tom smjeru. Svi smo fokusirani da se provedu nalozi državne inspekcije.“ – zaključuje Magi Lukač.

