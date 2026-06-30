Izgube li poslove nadzora zaraznih bolesti i zoonoza, cijepljenja..., zatvorit će se najmanje 15 ambulanti

Ne poništi li se natječaj, ja ću prvi otpustiti dvoje zaposlenih, a neki kolege i četvero. Računamo da je bi zbog natječaja Ministarstva poljoprivrede, kojim se poslovi javnih ovlasti (cijepljenja, vađenje krvi, nadzor zaraznih bolesti i zoonoza) preraspodjeljuju po kriteriju koji nagrađuje organizacije s najviše zaposlenih, a ne one koje su fizički prisutne i dostupne na terenu, ugrožen opstanak najmanje 15 malih, pretežito obiteljskih veterinarskih ambulanti u ruralnim i polururalnim sredinama – i 30-50 radnih mjesta – optužuje Tomislav Malić, predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske koja će pred vrata resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ponovno u prosvjede – 1. srpnja. A ovoga puta dovode i pojačanje – OPG-ovce, odnosno farmere od kojih žive i s kojima neki od njih rade generacijama.