Ne poništi li se natječaj, ja ću prvi otpustiti dvoje zaposlenih, a neki kolege i četvero. Računamo da je bi zbog natječaja Ministarstva poljoprivrede, kojim se poslovi javnih ovlasti (cijepljenja, vađenje krvi, nadzor zaraznih bolesti i zoonoza) preraspodjeljuju po kriteriju koji nagrađuje organizacije s najviše zaposlenih, a ne one koje su fizički prisutne i dostupne na terenu, ugrožen opstanak najmanje 15 malih, pretežito obiteljskih veterinarskih ambulanti u ruralnim i polururalnim sredinama – i 30-50 radnih mjesta – optužuje Tomislav Malić, predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske koja će pred vrata resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ponovno u prosvjede – 1. srpnja. A ovoga puta dovode i pojačanje – OPG-ovce, odnosno farmere od kojih žive i s kojima neki od njih rade generacijama.
Izgube li poslove nadzora zaraznih bolesti i zoonoza, cijepljenja..., zatvorit će se najmanje 15 ambulanti
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odgovaraju da je predmetni natječaj raspisan uz konzultacije s veterinarskom strukom, kriteriji su jasno propisani, unaprijed objavljeni i jednako se primjenjuju na sve prijavitelje
Komentara 1
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Zašto je farmaceutska i zdravstvo postalo toliko sumnjivo,struci kojoj bi po svoj logici ljudi trebali vjerovati postala je omrazena i puna manipulacija,lazi,pohlepe, zarade, a najmanje iskrena briga za zdravlje svih živih bića....