Vladimir Putin posjetio je Kursk prvi put otkako su njegove snage istjerale Ukrajince iz tog grada. Ruski predsjednik sastao se s volonterskim organizacijama i posjetio nuklearnu elektranu u regiji, priopćio je Kremlj u srijedu. Putin je krajem prošlog mjeseca izjavio da su njegove snage istjerale ukrajinske trupe iz regije Kursk, čime je završen najveći upad na ruski teritorij od Drugog svjetskog rata, navodi Sky News. Ukrajina je pokrenula svoj napad u kolovozu prošle godine, koristeći dronove i teško zapadno naoružanje kako bi probila rusku granicu, kontrolirajući gotovo 1400 četvornih kilometara Kurska na vrhuncu upada.

Kremlj je u srijedu ujutro objavio video Putinovog sastanka s lokalnim volonterima, uključujući članove Ruske pravoslavne crkve i Sveruskog narodnog fronta, stranke povezane s Kremljem, ali nije precizirao kada se posjet dogodio. Tijekom posjeta, ruski predsjednik optužio je ukrajinske snage za uništavanje sovjetskih spomenika iz Drugog svjetskog rata u regiji, nazivajući ih "ljudima s neonacističkim stavovima", piše The Moscow Times. "Osvojili bi drugo mjesto na natjecanju idiota. Zašto? Zato što su idioti“, rekao je Putin o ukrajinskim vojnicima. "Radeći ono što rade, pokazuju tko su zapravo", kazao je Putin.

During the visit, Putin toured a nuclear power plant under construction and held a meeting with local officials in Kurchatov.



