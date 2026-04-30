Primalje zovu trudnice i dojilje u nedjelju na Zrinjevac

Povodom Međunarodnog dana primalja koji se obilježava 5. svibnja, Hrvatska komora primalja i Hrvatska udruga za promicanje primaljstva i pozivaju trudnice, dojilje i buduće roditelje u nedjelju, 3. svibnja 2026. od 10 do 14 sati na Zrinjevac. U Paviljonu će moći razgovarati i savjetovati se sa stručnjakinjama i dobiti promotivne i edukativne materijale. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti primaljstva u zdravstvenom sustavu te pružanja podrške ženama, trudnicama i obiteljima. Posjetitelji će imati priliku informirati se o radu primalja, važnosti njihove profesije te sudjelovati u edukativnim i promotivnim aktivnostima.

Središnje događanje održat će se 5. svibnja u 15 sati u prostoru Tribina Grada Zagreba (Kaptol 27). U sklopu programa organizirana je izložba fotografija autorice Suzane Bota na temu poroda, kao i trudnički tečaj koji će voditi iskusne primalje. Sudionike očekuju i prigodni pokloni, tombola s vrijednim nagradama te neformalno druženje. Polaznicima tečaja bit će uručene potvrde o sudjelovanju.

Iz Hrvatske komore primalja ističu kako je cilj ovih aktivnosti dodatno osvijestiti javnost o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu te potaknuti ulaganja u razvoj i dostupnost primaljske skrbi. Ovogodišnja globalna kampanja Međunarodne konfederacije primalja pod sloganom „Svijetu nedostaje milijun primalja“ upozorava na ozbiljan manjak primalja u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u osiguravanju kvalitetne skrbi za žene i novorođenčad