PODIZANJE SVIJESTI

Primalje zovu trudnice i dojilje u nedjelju na Zrinjevac

Zagreb: Primalje iz zagrebačkih bolnica razgovarale s trudnicama i drugim ženama i dijelile promotivne i edukativne materijale
Foto: Neva Zganec/PIXSELL Ilustracija
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
30.04.2026.
u 14:01

Iz Hrvatske komore primalja ističu kako je cilj ovih aktivnosti dodatno osvijestiti javnost o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu

Povodom Međunarodnog dana primalja koji se obilježava 5. svibnja, Hrvatska komora primalja i Hrvatska udruga za promicanje primaljstva i pozivaju trudnice, dojilje i buduće roditelje u nedjelju, 3. svibnja 2026. od 10 do 14 sati na Zrinjevac. U Paviljonu će moći razgovarati i savjetovati se sa stručnjakinjama i dobiti  promotivne i edukativne materijale.  Cilj ove akcije je podizanje svijesti o važnosti primaljstva u zdravstvenom sustavu te pružanja podrške ženama, trudnicama i obiteljima. Posjetitelji će imati priliku informirati se o radu primalja, važnosti njihove profesije te sudjelovati u edukativnim i promotivnim aktivnostima.

Središnje događanje održat će se 5. svibnja u 15 sati u prostoru Tribina Grada Zagreba (Kaptol 27). U sklopu programa organizirana je izložba fotografija autorice Suzane Bota na temu poroda, kao i trudnički tečaj koji će voditi iskusne primalje. Sudionike očekuju i prigodni pokloni, tombola s vrijednim nagradama te neformalno druženje. Polaznicima tečaja bit će uručene potvrde o sudjelovanju.

Iz Hrvatske komore primalja ističu kako je cilj ovih aktivnosti dodatno osvijestiti javnost o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu te potaknuti ulaganja u razvoj i dostupnost primaljske skrbi. Ovogodišnja globalna kampanja Međunarodne konfederacije primalja pod sloganom „Svijetu nedostaje milijun primalja“ upozorava na ozbiljan manjak primalja u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u osiguravanju kvalitetne skrbi za žene i novorođenčad

Ključne riječi
dojilje trudnice primalje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

