'NAMEĆU SVOJ SVJETONAZOR'

Jandroković: Radikalna ljevica napada temelje civilizacije

Benjamin Mihoci/Hina
30.04.2026.
u 12:01

Istaknuo je da je u odgovoru na prijetnje i pritiske potrebno produbiti suradnju "među nama, a naročito s ključnim partnerima", kazavši da je transatlantski odnos desetljećima bio "sidro" zajedničkih interesa i vrijednosti te temelj kolektivne obrane

Radikalna ljevica napada temeljne stupove na kojima je sazdana "naša civilizacija" - kršćanstvo, nacionalni identitet, tradicionalne vrijednosti i obitelj, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na forumu IDU-a u Zagrebu. "Oni agresivno nameću svoj svjetonazor, nastoje ga prikazati kao univerzalnog, no mi to nećemo prihvatiti. Naša je odgovornost da zaštitimo naše vrijednosti i borimo se za naše nasljeđe i budućnost naše djece", kazao je Jandroković, dodavši da članovi IDU-a trebaju učiniti više kako bi obranili ugroženi mir, slobodu te demokraciju i njene institucije.

Međunarodna demokratska unija (IDU) globalna je organizacija stranaka desnog centra koje dijele demokratske vrijednosti. Forum IDU-a odvija se danas u Zagrebu u organizaciji HDZ-a.  Jandroković je događaj nazvao veoma važnom prigodom za raspravu o pitanjima koje oblikuju "našu sadašnjost i budućnost". Kao primjere izazova je naveo globalne sukobe koji su prouzročili ljudsku patnju, povećali nesigurnost, doveli do poremećaji u opskrbnim lancima, a time i povećanja cijena energije i hrane.

"Međunarodno pravo se neprestano potkopava. Popis je dug i daleko od konačnog. Sve to preoblikuje svjetski krajolik na način koji tek se počinje potpuno razumjeti. Svijet se mijenja i ne možemo očekivati povratak na život u poretku na kojem smo navikli živjeti", poručio je Jandroković. Kazao je da su vanjski izazovi tek dio šire slike i da su društva, u kojima slabe institucije te pada povjerenje građana u politiku, izloženija opasnim utjecajima, ističući kao primjer manipulacije informacijama i strano upletanje te širenje ekstremističkih ideja i mržnje.

Istaknuo je da je u odgovoru na prijetnje i pritiske potrebno produbiti suradnju "među nama, a naročito s ključnim partnerima", kazavši da je transatlantski odnos desetljećima bio "sidro" zajedničkih interesa i vrijednosti te temelj kolektivne obrane. "Naše partnerstvo treba ojačati i evoluirati", rekao je, dodajući da je jačanje europskog krila saveza ključan dio ukupnog razvoja NATO-a. 

radikalna ljevica Međunarodna demokratska unija Gordan Jandroković

