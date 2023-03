Vladajući odbili prijedlog Mrak Taritaš o pomoći roditeljima njegovateljima, oporba odbila glasati

Zbog neprihvaćanja priijedloga izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koje je predložila oporbena Anka Mrak Taritaš (Centar), kojima bi se roditeljima njegovateljima omogućilo da nakon smrti djeteta naknadu primaju još šest mjeseci, odnosno da nakon smrti djeteta ne idu odmah na burzu, oporba je danas napustila sabornicu i daljnje glasanje u Saboru.

Naime, uoči glasanja za tu su se zakonsku izmjenu uz samu predlagateljicu Anku Mrak Taritaš založili i Božo Petrov (Most), i Sandra Benčić (Možemo!), i Davor Dretar (Domovinski pokrtet) i Peđa Grbin (SDP).

No, potom je Nada Murganić (HDZ) objašnjavala koliko su vladajući do sada učinili za osobe s invaliditetom te je najavila da će vladajući predložiti poseban zaključak vezano uz Zakon o socijalnoj skrbi kojim će se Vladu obvezati da se do 15. srpnja donese Zakon o socijalnoj skrbi u kojoj će se precizinje regulirati prava roditelja njegovatelja, i to upravo tako da se poveća nakanda i nakon smrti djeteta. Nakon njenog izlaganja Sabina Galsovac (SDP) je ustvrdila kako roditelji njegovatelji ne mogu čekati da se donošenje takvih zakonskih izmjena "kiseli" još mjesecima, da bi Nikola Grmoja (Most) svima poručio:

- Sve nas može biti sram što se ovo nije promijenilo tako dugo. Nakon toga uslijedilo je glasanje. Nakon što je predsjendik Sabora Gordan Jandroković kazao kako se prijedlog Anke Mrak Taritaš ne prihvaća, zastupnici su pristupili glasanju i rezultat je bio takav da je 76 zastupnika prihvatilo odbijanje predloženih izmjena, a 47 bilo je protiv odbijanja.

- Danas je 76 ruku vladajućih bilo na krivoj strani povijesti. Ovaj prijedlog niste htjeli podržati samo zato što je prijedlog došao iz oporbe - kazao je odmah nakon glasanja Marijana Pavliček (Hrvatski suverenisti), a njegove su riječi popraćenje pljeskom iz redova oporbe. Odmah nakon toga uslijedilo je glasanje o HDZ-ovu prijedlogu da se, kako Jandroković reče, Vladu obveže da napravi promjene kako bi nepravedne situacije prema roditeljima njegovateljima bile riješene. Glasovanje je završilo rezultatom 77:0:0, odnosno 77 zastupnika vladajuće većine podržalo je taj prijedlog. A kako su oporbeni zastupnici u znak protesta napustili sabornicu, suzdržanih i onih koji bi glasali "protiv" nije bilo.

