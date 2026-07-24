Produžni kabel nikada ne skrivajte na ovaj način: Rizik od požara veći je nego što mislite

Skrivanje produžnog kabela ispod tepiha ili namještaja jedno je od najjednostavnijih rješenja za uredniji dom, ali stručnjaci upozoravaju da takva navika može imati ozbiljne posljedice. Dugotrajno pregrijavanje i oštećenje izolacije povećavaju rizik od kratkog spoja i požara. Gotovo svaki dom ima barem jedan produžni kabel. Broj električnih uređaja odavno je nadmašio broj utičnica u većini kućanstava pa su produžni kabeli postali gotovo neizbježni. Kako ne bi smetali ili narušavali izgled prostorije, mnogi ih skrivaju ispod tepiha ili namještaja. Takvo rješenje može se činiti praktičnim, ali stručnjaci upozoravaju da predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Kada su uključeni u struju, električni kabeli prirodno se zagrijavaju. Kako bi se toplina mogla sigurno raspršiti, oko njih mora slobodno cirkulirati zrak. Kada kabel prekrijete tepihom ili tepisonom, zrak više ne može slobodno cirkulirati pa se toplina zadržava oko njega. Ako se tome pridoda težina namještaja ili svakodnevno hodanje po tepihu, temperatura dodatno raste, a s vremenom može doći do oštećenja izolacije. Dodatnu opasnost predstavlja činjenica da takva oštećenja nisu uočljiva ako ste kabel prekrili tepihom. Vanjski omotač kabela postupno slabi, a izložene žice povećavaju mogućnost kratkog spoja, električnog udara ili požara.

Američka komisija za sigurnost potrošačkih proizvoda podijelila je podatke koji pokazuju da svake godine tisuće požara u kućanstvima nastanu zbog električnih kabela. Nepravilno postavljeni produžni kabeli jedan su od čimbenika koji mogu povećati taj rizik. Osim sigurnosnog aspekta, u mnogim državama građevinski i protupožarni propisi zabranjuju provlačenje električnih kabela ispod tepiha ili kroz prolaze gdje mogu biti izloženi pritisku i oštećenjima. U slučaju požara, takvo postavljanje instalacija može predstavljati problem i prilikom ostvarivanja prava iz osiguranja, prenosi slashgear.

Produžne i druge električne kabele možete sakriti na više načina, a da pritom ne ugrozite sigurnost sebe i svojih ukućana. Na tržištu postoje posebni zaštitni kanali i poklopci za kabele koji se postavljaju uz zidove ili preko podova. Oni drže kabele na mjestu, štite ih od oštećenja i omogućuju odvođenje topline. Pomoći može i drugačiji raspored namještaja. Kauč ili komoda mogu prikriti kabel koji vodi do lampe, dok se produžni kabeli i razdjelnici mogu spremiti u ukrasne kutije ili košare namijenjene za tu svrhu. Tako će prostor ostati uredan, a kabeli neće biti izloženi nepotrebnom pritisku.

Ako često koristite više produžnih kabela zato što nemate dovoljno utičnica, dugoročno je bolje razmisliti o ugradnji dodatnih električnih priključaka. Sve je više uređaja koji rade na baterije ili koriste bežičnu tehnologiju pa se broj kabela u domu može znatno smanjiti. Bez obzira na način korištenja, produžni kabel uvijek treba postaviti na mjesto gdje nije izložen gaženju, pritisku namještaja ili mogućim oštećenjima. Takva jednostavna promjena može smanjiti rizik od nezgoda i učiniti dom sigurnijim.