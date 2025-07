UŽIVO Na Vladi predstavljeni detalji vojnog roka: Provodit će se u Požegi, Slunju i Kninu, plaća 1100 eura

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Vlada će na sjednici donijeti nacrt prijedloga strategije obrane RH i dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga RH za razdoblje od 2025. do 2036., a u Hrvatski sabor uputiti izmjene Zakona o obrani te o službi u Oružanim snagama kojima se, između ostalog, ponovno uvodi vojni rok. Vlada će i osnovati Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata na čijem će čelu biti potpredsjednik Sabora i predsjednik DP-a Ivan Penava.

Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice komentirao nevrijeme u Splitu. - Važno je da nema ljudskih žrtava, grad i županija su angažirani na popisivanju šteta, mi ćemo kao Vlada staviti sredstva na raspolaganje kako bi se sanirala šteta - rekao je Plenković.

- Danas na sjednici Vlade imamo veliki paket akata koji su vezani uz obranu. Ovi dokumenti su itekako potrebno budući da su aktualni s obzirom na promijenjene globalne sigurnosne okolnosti - rekao je. - U ponedjeljak će u saborskoj raspravi biti uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Na ovaj način stvaramo preduvjete da mlade generacije steknu vještine koje 17, 18 generacija nije steklo i na taj način jačamo obrambenu snagu - istaknuo je. - Obrazovanje će se izvoditi u Požegi, Slunju i Kninu - dodao je.

- Osnivamo Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, to će povjerenstvo voditi Ivan Penava. Veliki fokus će biti potraga za nestalima od Domovinskog rata, bitno je radi sudbine žrtava, svaka žrtva zahtjeva da se prema njoj pokaže dostojanstvo - rekao je Plenković.

Ministar Ivan Anušić predstavio je izmjene Zakona o obrani te detalje vojnog roka.

- Vojna obveza dužnost je svih za to sposobnih državljana Republike Hrvatske. Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin navršava Republike Hrvatske 18 godina života (upis u vojnu evidenciju). Vojna obveza sastoji se od: novačke obveze, temeljnog vojnog osposobljavanja, odnosno civilne službe i služenja u pričuvnom sastavu. Žene vojni obveznici ne podliježu novačkoj obvezi i obvezi temeljnog vojnog osposobljavanja, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje koje je jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu, te služiti u pričuvnom sastavu - kazao je. - Do pet naraštaja godišnje, do 800 ročnika po naraštaju, odnosno do 4000 ročnika godišnje - pojasnio je ministar. Vojni rok trajat će dva mjeseca, a služit će se na tri lokacije, u Kninu, Požegi i Slunju.

- Plaća u iznosu od 1100 eura neto mjesečno, dva mjeseca se upisuje u radni staž, zaposleni ročnik ne smije dobiti otkaz zbog vojnog osposobljavanja. Plaćeni su troškovi prehrane i prijevoza - pojasnio je ministar.