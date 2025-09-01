Naši Portali
SLUČAJ IZ SLOVENIJE

Vjeroučitelj pod istragom zbog dječje pornografije: U podrumu skrivao i dijelio stravične snimke

Pexels
Autor
Lorena Posavec
01.09.2025.
u 12:49

Osumnjičenik za kazneno djelo dugogodišnji je dječji animator i aktivan je u lokalnoj zajednici na raznim poljima. Djelovao je i u vrtićima i osnovnim školama, gdje je povremeno predstavljao svoje autorske radove

Prema neslužbenim informacijama, dugogodišnji dječji animator i vjeroučitelj na području Slovenske Škofje Loke našao se ovog ljeta pod istragom i prijavom zbog posjedovanja i dijeljenja snimaka seksualnog zlostavljanja djece. Osumnjičeni za kazneno djelo, koji je ujedno i novinar jednog slovenskog medija s naglaskom na njegovanje kršćanskih duhovnih vrijednosti društva te otac više djece, prema informacijama izvora portala dnevnik.sl, u računalu koje je navodno čuvao u podrumu obiteljske kuće posjedovao je više snimaka seksualnog zlostavljanja djece. Te je snimke navodno dijelio s drugima na dark webu (koji je skriven od očiju običnih korisnika interneta i dostupan samo putem posebnih preglednika i programskih alata).

Na pitanja novinara kratko je odgovorio "Svoj privatni život neću javno komentirati", dodavši da ipak ima maloljetnu djecu koju mora zaštititi od javnog linča. U e-mailu je osumnjičeni zabrinutoj stanovnici koja ga je pozvala da zbog šokantnih otkrića o njegovu ponašanju prestane objavljivati na društvenim mrežama i u sklopu lokalnog glasila, odgovorio kako "razumije i poštuje njezino mišljenje, ali da njegov privatni život ne utječe na njegov novinarski rad". Iz policijske uprave Kranj potvrdili su "da je sektor kriminalističke policije PU Kranj u srpnju podnio kaznenu prijavu za kazneno djelo iz poglavlja kaznenih djela protiv spolne nedodirljivosti nadležnom okružnom državnom odvjetništvu u Kranju".

Osumnjičenik za kazneno djelo dugogodišnji je dječji animator i aktivan je u lokalnoj zajednici na raznim poljima. Djelovao je i u vrtićima i osnovnim školama, gdje je povremeno predstavljao svoje autorske radove. Naime, piše i dječju poeziju. Kao bivši student razredne nastave na pedagoškom fakultetu, koji se kasnije posvetio novinarstvu i poučavanju vjeronauka u dvije župe, nikada nije skrivao "da je rad s djecom njegova velika strast". U jednoj od svojih javnih izjava prije nekoliko godina rekao je "da mu djeca postavljaju ogledalo" te "da se uz njih uči, preodgaja, kroti, smiruje i prilagođava". Čija su djeca na snimkama koje je osumnjičeni navodno čuvao na svom računalu i dijelio putem dark weba, još uvijek nije poznato.

