Procurili novi detalji tajne akcije Saudijske Arabije: 'Pokušali su nas uvući u peć uništenja'

Saudijska Arabija pokrenula je brojne, neobjavljene napade na Iran kao odgovor na napade izvedene na njihovom teritoriju tijekom rata na Bliskom istoku, izvijestila su dva zapadna dužnosnika upoznata sa situacijom te dvojica iranskih dužnosnika.

Ti napadi, o kojima dosad nije bilo izvještaja, predstavljaju prvi poznati slučaj da je Saudijska Arabija izravno izvela vojnu akciju na iranskom teritoriju, što pokazuje da Rijad postaje znatno odlučniji u obrani od svog glavnog regionalnog suparnika.

Napade je, prema riječima dvojice zapadnih dužnosnika, krajem ožujka izvelo saudijsko ratno zrakoplovstvo. Jedan od njih naveo je samo da je riječ o 'uzvratnim napadima nakon što je pogođena Saudijska Arabija'. Reuters nije uspio potvrditi koje su konkretne mete bile pogođene. Na upit za komentar, visoki dužnosnik saudijskog ministarstva vanjskih poslova nije izravno odgovorio na pitanje jesu li napadi izvedeni.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar. Saudijska Arabija, koja ima snažno vojno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, tradicionalno se oslanjala na američku vojsku radi zaštite. No desetotjedni rat ostavio je kraljevstvo ranjivim na napade koji su probili američki sigurnosni štit.

Saudijski napadi ukazuju na širenje sukoba i razmjere rata koji je započeo kada su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli zračne napade na Iran, a koji je zahvatio širi Bliski istok na načine koji dosad nisu bili javno poznati. Ujedinjeni Arapski Emirati također su izveli vojne napade na Iran, objavio je u ponedjeljak Wall Street Journal.

Zajedno, akcije Saudijske Arabije i Emirata otkrivaju sukob čiji je pravi oblik uglavnom ostao skriven, sukob je to u kojem su monarhije Zaljeva, pogođene iranskim napadima, počele uzvraćati. No, njihov pristup nije bio identičan. UAE je zauzeo agresivniji pristup, nastojeći izvući trošak od Irana i rijetko se bavi javnom diplomacijom s Teheranom.

Saudijska Arabija je u međuvremenu nastojala spriječiti eskalaciju sukoba i održavala je redovite kontakte s Iranom, uključujući i one preko veleposlanika Teherana u Rijadu. Visoki dužnosnik saudijskog ministarstva vanjskih poslova nije izravno komentirao je li postignut sporazum o deeskalaciji s Iranom, ali je rekao: 'Potvrđujemo dosljedan stav Saudijske Arabije koji zagovara deeskalaciju, samokontrolu i smanjenje napetosti u nastojanju za stabilnost, sigurnost i prosperitet regije i njezinih ljudi.'

Iranski i zapadni dužnosnici tvrde da je Saudijska Arabija unaprijed obavijestila Iran o napadima, nakon čega su uslijedili diplomatski kontakti i prijetnje novim vojnim odgovorom. To je, prema izvorima, dovelo do dogovora o smanjenju napetosti između dviju zemalja. Ali Vaez iz Međunarodne krizne skupine ocijenio je da saudijski uzvratni napadi i kasniji dogovor o smirivanju sukoba pokazuju 'pragmatično razumijevanje obiju strana da nekontrolirana eskalacija nosi neprihvatljive posljedice'. Dodao je da to ne znači povjerenje, nego 'zajednički interes za ograničavanje sukoba prije nego što preraste u širi regionalni rat'.

Neformalna deeskalacija započela je tjedan dana prije nego što su Washington i Teheran 7. travnja dogovorili primirje. Jedan iranski dužnosnik rekao je da su se Teheran i Rijad složili smanjiti napetosti kako bi 'zaustavili neprijateljstva, zaštitili zajedničke interese i spriječili daljnju eskalaciju'.

Iran i Saudijska Arabija godinama su podržavali suprotstavljene strane u regionalnim sukobima, no nakon približavanja uz kinesko posredovanje 2023. obnovili su odnose. U tekstu za saudijski Arab News bivši šef obavještajne službe princ Turki al-Faisal napisao je: 'Kada su Iran i drugi pokušali uvući kraljevstvo u peć uništenja, naše vodstvo odlučilo je podnijeti štetu koju uzrokuje susjed kako bi zaštitilo živote i imovinu svojih građana.'

Napetosti su dodatno rasle krajem ožujka, kada je saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan izjavio da kraljevstvo 'zadržava pravo na vojno djelovanje ako to bude potrebno'. Prema Reutersovoj analizi, broj napada dronovima i projektilima na Saudijsku Arabiju pao je s više od 105 krajem ožujka na nešto više od 25 početkom travnja. Zapadni izvori procjenjuju da su projektili uoči primirja dolazili iz Iraka, a ne izravno iz Irana, što upućuje na to da je Teheran smanjio izravne napade.