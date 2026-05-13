Poljska u pripravnosti: Podignuti borbeni zrakoplovi

Poljska vojska objavila je da je aktivirala borbene zrakoplove, helikoptere i sustave protuzračne obrane nakon novog masovnog ruskog napada dronovima na teritorij Ukrajine. Kako je priopćilo Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga Poljske, riječ je o preventivnim mjerama usmjerenima na zaštitu poljskog zračnog prostora, posebno područja uz granicu s Ukrajinom.

“U skladu s važećim procedurama, Operativni zapovjednik Oružanih snaga aktivirao je sve potrebne snage i sredstva koja su mu na raspolaganju”, navela je poljska vojska. Dodali su da su u poljskom zračnom prostoru angažirani dežurni borbeni avioni i helikopteri, dok su kopneni sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja stavljeni u stanje pojačane pripravnosti.

❗️ Uwaga. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/tyJ1lresOU — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 13, 2026

Poljske vlasti istaknule su kako kontinuirano prate situaciju zbog intenzivnih ruskih napada na Ukrajinu i mogućeg približavanja prijetnji teritoriju članica NATO-a. “Podređene snage i sredstva ostaju spremni za trenutačnu reakciju”, poručili su iz Operativnog zapovjedništva. Ovakve mjere Poljska je i ranije poduzimala tijekom velikih ruskih zračnih napada na Ukrajinu, posebno kada su projektili i dronovi djelovali u blizini poljske granice.