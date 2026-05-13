Pojavila se nova zaraza na britanskom kruzeru: Više od 1.000 putnika zadržano u Francuskoj

Više od 1.000 putnika trenutno se nalazi na kruzeru kojim upravlja britanska kompanija, a koji je zadržan u Francuskoj nakon što se među putnicima pojavila gastrointestinalna bolest. Prema informacijama lokalnih zdravstvenih vlasti u Bordeauxu, čak 49 osoba pokazalo je simptome poput povraćanja i proljeva, zbog čega su uvedene posebne mjere opreza. Kako navodi BBC, troje putnika izolirano je u svojim kabinama na brodu Ambition, dok ostalim putnicima trenutno nije dopušten iskrcaj u francuskoj luci Bordeaux. Zdravstvene vlasti naglasile su kako nema nikakvih dokaza da je ovaj slučaj povezan s nedavnom pojavom hantavirusa na drugom kruzeru.

Kompanija Ambassador Cruise Line potvrdila je i kako je tijekom plovidbe preminuo 92-godišnji putnik, no prema dosadašnjim informacijama nije imao simptome povezane s bolešću koja se proširila brodom. Točan uzrok smrti tek treba utvrditi mrtvozornik. Iz kompanije su izrazili sućut obitelji i prijateljima preminulog putnika. Prema posljednjim podacima, simptome gastrointestinalne bolesti pokazuje 48 putnika i jedan član posade. Gastrointestinalne infekcije najčešće uzrokuju proljev i povraćanje, a kod odraslih osoba često ih izazivaju norovirus ili trovanje hranom.

Kruzer je isplovio iz Belfasta 8. svibnja, a dan kasnije pristao je u Liverpoolu, nakon čega je, prema navodima kompanije, zabilježen povećan broj slučajeva bolesti među putnicima. Na brodu se trenutno nalazi ukupno 1.187 gostiju i 514 članova posade. Jedan od putnika, David Munster iz Sjeverne Irske, izjavio je kako su nakon polaska obaviješteni da je određen broj ljudi obolio. Dodao je da putnici još uvijek ne znaju hoće li ostati na brodu dok se situacija ne riješi ili će ipak moći izaći i razgledati Bordeaux.

Iako bolesni putnici ostaju izolirani u svojim kabinama, ostalim gostima dopušteno je korištenje otvorenih sadržaja na brodu. Munster je rekao kako osobno nije svjedočio težim slučajevima, ali je primijetio pojačano čišćenje i dezinfekciju te pohvalio trud članova posade. Prema pisanju BBC-ja, kompanija je odmah nakon prvih prijavljenih slučajeva uvela dodatne higijenske mjere i pojačanu dezinfekciju javnih prostora. Putnici su također dobili upute o pravilnoj higijeni ruku te obvezi prijavljivanja simptoma medicinskom timu na brodu.

Francuske zdravstvene službe poslale su medicinski tim na kruzer kako bi procijenio situaciju, a uzorci se trenutno analiziraju u Sveučilišnoj bolnici u Bordeauxu. Kao mjera predostrožnosti, iskrcavanje putnika privremeno je obustavljeno dok se ne završe laboratorijski nalazi. Iz kompanije poručuju kako im je zdravlje i sigurnost putnika i posade apsolutni prioritet te zahvaljuju svima na strpljenju i suradnji tijekom trajanja izvanrednih mjera.