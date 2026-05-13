Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Gastrointestinalna infekcija

Pojavila se nova zaraza na britanskom kruzeru: Više od 1.000 putnika zadržano u Francuskoj

Ambassador cruise line
Autor
Tea Tokić
13.05.2026.
u 16:45

Zdravstvene vlasti naglasile su kako nema nikakvih dokaza da je ovaj slučaj povezan s nedavnom pojavom hantavirusa na drugom kruzeru

Više od 1.000 putnika trenutno se nalazi na kruzeru kojim upravlja britanska kompanija, a koji je zadržan u Francuskoj nakon što se među putnicima pojavila gastrointestinalna bolest. Prema informacijama lokalnih zdravstvenih vlasti u Bordeauxu, čak 49 osoba pokazalo je simptome poput povraćanja i proljeva, zbog čega su uvedene posebne mjere opreza. Kako navodi BBC, troje putnika izolirano je u svojim kabinama na brodu Ambition, dok ostalim putnicima trenutno nije dopušten iskrcaj u francuskoj luci Bordeaux. Zdravstvene vlasti naglasile su kako nema nikakvih dokaza da je ovaj slučaj povezan s nedavnom pojavom hantavirusa na drugom kruzeru.

Kompanija Ambassador Cruise Line potvrdila je i kako je tijekom plovidbe preminuo 92-godišnji putnik, no prema dosadašnjim informacijama nije imao simptome povezane s bolešću koja se proširila brodom. Točan uzrok smrti tek treba utvrditi mrtvozornik. Iz kompanije su izrazili sućut obitelji i prijateljima preminulog putnika. Prema posljednjim podacima, simptome gastrointestinalne bolesti pokazuje 48 putnika i jedan član posade. Gastrointestinalne infekcije najčešće uzrokuju proljev i povraćanje, a kod odraslih osoba često ih izazivaju norovirus ili trovanje hranom.

Kruzer je isplovio iz Belfasta 8. svibnja, a dan kasnije pristao je u Liverpoolu, nakon čega je, prema navodima kompanije, zabilježen povećan broj slučajeva bolesti među putnicima. Na brodu se trenutno nalazi ukupno 1.187 gostiju i 514 članova posade. Jedan od putnika, David Munster iz Sjeverne Irske, izjavio je kako su nakon polaska obaviješteni da je određen broj ljudi obolio. Dodao je da putnici još uvijek ne znaju hoće li ostati na brodu dok se situacija ne riješi ili će ipak moći izaći i razgledati Bordeaux.

Iako bolesni putnici ostaju izolirani u svojim kabinama, ostalim gostima dopušteno je korištenje otvorenih sadržaja na brodu. Munster je rekao kako osobno nije svjedočio težim slučajevima, ali je primijetio pojačano čišćenje i dezinfekciju te pohvalio trud članova posade. Prema pisanju BBC-ja, kompanija je odmah nakon prvih prijavljenih slučajeva uvela dodatne higijenske mjere i pojačanu dezinfekciju javnih prostora. Putnici su također dobili upute o pravilnoj higijeni ruku te obvezi prijavljivanja simptoma medicinskom timu na brodu.

Francuske zdravstvene službe poslale su medicinski tim na kruzer kako bi procijenio situaciju, a uzorci se trenutno analiziraju u Sveučilišnoj bolnici u Bordeauxu. Kao mjera predostrožnosti, iskrcavanje putnika privremeno je obustavljeno dok se ne završe laboratorijski nalazi. Iz kompanije poručuju kako im je zdravlje i sigurnost putnika i posade apsolutni prioritet te zahvaljuju svima na strpljenju i suradnji tijekom trajanja izvanrednih mjera.

FOTO Dubrovnik dobio predivan i šaren, ali najtužniji mogući spomenik
1/9
Ključne riječi
zaraza Putnici kruzer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!