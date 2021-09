Višnja i Zdravko Pevec na poznatom sajmu: 'Možemo stvoriti nešto da se oslobodimo financijskog ropstva'

Danas je otvoren 28. međunarodni sajam poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva u Gudovcu kraj Bjelovara, a na njemu su svoj prodajni asortiman izložili Višnja i Zdravko Pevec. Kako je Pevec otkrio, dobili su zastupništvo tvrtke Alpina.

- Nakon 30 godina vratio sam se kao na sam početak, kazao je Pevec uvodno i rekao kako se obratio Alpini, tvrtki koja prodaje kosilice, traktore, trimere, motorne pile i slično, te mu je rečeno da je zastupništvo za hrvatsko tržište slobodno. Također, sin mu je izrazio želju da, osim polovnih, prodaje nove police te je i taj dogovor sklopio s dobavljačem.

- Zdravko, kad ste vi u pitanju, nema problema. Dobit ćete zastupništvo, kazali su mu.

- Svi me jako dobro znaju i svi znaju što nam se desilo, više nego što sam ja to očekivao. Velika podrška, hvala svima, hvala građanima, dobavljačima, radnicima. Fali nam to druženje, bili smo jedna obitelj s radnicima, dobavljačima i kupcima. To je razlog našeg povratka, rekao je.

- Da ja i supruga živimo u vječnoj blokadi, do smrti, nema smisla. Postavim si pitanje jesmo li mi stvorili firmu Pevec ili ne. Ako jesmo, onda valjda možemo ponovno stvoriti nešto da se oslobodimo financijskog ropstva pa da postanemo danas, sutra slobodni građani i dobijemo cijelu mirovinu, kazao je Pevec u Gudovcu gdje se pozdravio i s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 03.09.2021., Bjelovar - Visnja i Zdravko Pevec iznova krecu u poduzetnickim vodama otvorivsi tvrtku Pevec, a svoj prodajni asortiman izlozili su na jesenskokm medjunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu. Podrsku im je dao i predsjednik Vlade Andrej Plenkovic. Photo: Damir Spehar/PIXSELL